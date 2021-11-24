Украина получила второй транш от МВФ по программе stand-by в размере около $700 млн

Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в размере SDR500 млн (специальные права заимствований, СПЗ) в эквиваленте $699 млн.

"24 ноября 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере SDR500 (эквивалент $699 млн), – написала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению главы Нацбкана Кирилла Шевченко на его странице в Facebook, указанные средства поступят на счет правительства в НБУ и увеличат международные резервы.

Как сообщалось, МВФ завершил первый пересмотр программы stand by (SBA) для Украины и по его итогам решил выделить стране второй транш $699 млн, продлить действие программы до июня 2022 года. Такое решение совет директоров Фонда принял на заседании в Вашингтоне в ночь на вторник, говорится в сообщении на сайте.

Согласно ему, в рамках согласованных приоритетов политики украинские власти обязались вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике.

Среди других обязательств Украины - обеспечение независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню; обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частному сектору, указывает МВФ.

Киев также пообещал борьбу с коррупцией и продвижение судебной реформы, снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики, добавил Фонд.

Он уточнил, что с учетом первого транша общие выплаты в рамках stand by составят примерно $2,8 млрд при общем объеме программы SDR2 млрд.

Совет директоров также одобрил перераспределение выплат по программе, более детальные данные о котором пока отсутствует, и запрос Киева на отказ от соблюдения критерия эффективности декабря 2020 года по гарантированному государством долгу в свете уже предпринятых корректирующих действий.

Экономическая программа Украины, поддерживаемая МВФ, направлена на то, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока, вызванного COVID-19, поддержать восстановление экономики и продвинуться вперед в проведении важных структурных реформ для снижения основных факторов уязвимости.

Министерство финансов Украины в своем релизе сообщило, что полученные от МВФ средства будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности и использованы для финансирования дефицита бюджета.

"Решение о выделении транша является результатом проводимых нами структурных реформ и свидетельством того, что наша страна движется по правильному пути… Наличие программы МВФ оказывает положительное влияние на международный имидж нашей страны, а также открывает возможности для получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров", - прокомментировал позитивное решение Фонда глава Минфина Сергей Марченко.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование долгое время приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.