Рост капинвестиций в Украине в ІІI кв-2021 составил 18,7% - Госстат

Рост капинвестиций в Украине в июле-сентябре 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 18,7%, тогда как в апреле-июне рост составлял 17,1%, а в январе-марте был зафиксирован спад капинвестиций на уровне 9,5%, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Согласно данным Госстата, за третий квартал этого года освоено 331,666 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей).

Рост капинвестиций за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,7%, уточняет Госстат.

В региональном срезе уменьшение капинвестиций в третьем квартале 2021 года к третьему кварталу 2020 года зафиксировано в Луганской (на 6,7%) и Херсонской (на 5,7%) областях.

Капинвестиции в июле-сентябре-2021 по сравнению с июлем-сентябрем-2020 выросли во Львовской (на 83,6%), Ивано-Франковской (на 80,5%), Киевской (на 80,4%), Черновицкой (на 59%), Винницкой (на 42,8%), Черкасской (на 41,5%), Закарпатской (на 35%), Тернопольской (на 32,1%), Одесской (на 27,1%), Ривненской (на 25,2%), Харьковской (на 23,8%), Черниговской (на 18,5%), Волынской (на 16,7%), Запорожской (на 17,8%), Днепропетровской (на 11,6%), Кировоградской (на 10,9%), Донецкой (на 10,3%), Николаевской (на 10,1%), Хмельницкой (на 12%) областях и в Киеве (на 5,6%).

В отраслевом срезе рост капинвестиций за указанный отчетный период зафиксирован в рыбном хозяйстве – в 3,4 раза, в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – в 3,1 раза, в лесном хозяйстве – почти в 3 раза, в строительстве – в 2,2 раза, в здравоохранении и социальной помощи – в 2,2 раза, в сфере предоставления других видов услуг – на 49,4%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 44,7%, во временном размещении и организации питания – на 32,9%, в промышленности – на 15,8%, на предприятиях транспорта, в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 12%.

При этом в финансовой и страховой деятельности падение капвложений составило 22,7%, в сфере образования капинвестиции сократились на 22,6%, в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 14,9%, в сфере информации и телекоммуникаций - 14,3%, в операциях с недвижимостью – на 13%, в госуправлении и обороне – на 8,9%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 8,7%,

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 72,4% общего объема всех вложений.

Весомая доля капитальных инвестиций вложена в здания и сооружения – 48,6%, в машины, оборудование и транспортные средства – 42% всех инвестиций.

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 гг. они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.



Капитальные инвестиции по видам активов за июль-сентябрь 2021г:

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 331665.9 100.0 Инвестиции в материальные активы 316556.9 95.4 жилые здания 33450.3 10.1 нежилые сооружения 45148.2 13.6 инженерные сооружения 82799.9 24.9 машины, оборудование и инвентарь 102396.1 30.9 транспортные средства 36807.8 11.1 земля 1333.2 0.4 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 3554.8 1.1 другие материальные активы 11066.6 3.3 инвестиции в нематериальные активы 15109.0 4.6 из них программное обеспечение и базы данных 8091.7 2.4

Данные: Госстат



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за июль-сентябрь 2021г:

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 331665.9 100.0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 21988.8 6.6 средств местных бюджетов 20854.9 6.3 собственных средств предприятий и организаций 240257.1 72.4 кредиты банков и другие займы 15455.1 4.7 средства иностранных инвесторов 609.8 0.2 средств населения на жилищное строительство 18869.0 5.7 других источников финансирования 13631.2 4.1

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за июль-сентябрь 2021г:

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к июлю-сентябрю 2020г, % Справка: июль-сентябрь 2020г к июлю-сентябрю 2019г, % Всего¹ 331665.9 118.7 63.8 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 33338.8 124.2 58.4 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 32687.4 122.4 58.3 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 624.9 298.1 75.0 Рыболовство, рыбоводство 26.5 336.0 50.8 Промышленность 122608.4 115.8 60.4 Строительство 37505.3 218.7 45.7 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 28398.8 144.7 54.3 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 1928.3 115.7 71.8 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 9597.2 98.2 48.2 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 16873.3 204.2 59.6 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 21840.9 112.0 69.7 Наземный и трубопроводный транспорт 14300.2 121.4 81.3 водный транспорт 216.1 257.1 37.8 Авиационный транспорт 996.7 179.6 34.0 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 5819.4 79.4 48.9 Почтовая и курьерская деятельность 508.5 129.0 1923.4 Временное размещение и организация питания 1363.5 132.9 57.9 -временное размещение 319.3 49.9 66.7 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 1044.2 200.2 52.2 Информация и телекоммуникации 13024.2 85.7 78.0 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 3626.8 74.4 64.8 Телекоммуникации (электросвязь) 7470.7 85.5 88.7 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 1926.7 105.1 57.5 Финансовая и страховая деятельность 5476.7 77.3 73.2 Операции с недвижимостью 14850.0 87.0 89.3 Профессиональная, научная и техническая деятельность 6963.7 91.3 71.9 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 5147.8 85.2 84.5 Научные достижения и разработки 934.6 132.7 35.3 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 881.3 100.7 60.0 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 5463.3 85.1 79.6 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 29889.9 91.1 91.6 Образование 1304.7 77.4 53.1 Здравоохранение и социальная помощь 6773.4 215.1 46.1 Искусство, спорт, развлечение и отдых 2215.8 312.8 46.9 Предоставление других видов услуг 648.5 149.4 65.9

Данные: Госстат

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и зоны проведения ООС