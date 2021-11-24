Рост капинвестиций в Украине в ІІI кв-2021 составил 18,7% - Госстат

Согласно данным Госстата, за третий квартал этого года освоено 331,666 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей).
Рост капинвестиций за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,7%, уточняет Госстат.
В региональном срезе уменьшение капинвестиций в третьем квартале 2021 года к третьему кварталу 2020 года зафиксировано в Луганской (на 6,7%) и Херсонской (на 5,7%) областях.
Капинвестиции в июле-сентябре-2021 по сравнению с июлем-сентябрем-2020 выросли во Львовской (на 83,6%), Ивано-Франковской (на 80,5%), Киевской (на 80,4%), Черновицкой (на 59%), Винницкой (на 42,8%), Черкасской (на 41,5%), Закарпатской (на 35%), Тернопольской (на 32,1%), Одесской (на 27,1%), Ривненской (на 25,2%), Харьковской (на 23,8%), Черниговской (на 18,5%), Волынской (на 16,7%), Запорожской (на 17,8%), Днепропетровской (на 11,6%), Кировоградской (на 10,9%), Донецкой (на 10,3%), Николаевской (на 10,1%), Хмельницкой (на 12%) областях и в Киеве (на 5,6%).
В отраслевом срезе рост капинвестиций за указанный отчетный период зафиксирован в рыбном хозяйстве – в 3,4 раза, в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – в 3,1 раза, в лесном хозяйстве – почти в 3 раза, в строительстве – в 2,2 раза, в здравоохранении и социальной помощи – в 2,2 раза, в сфере предоставления других видов услуг – на 49,4%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 44,7%, во временном размещении и организации питания – на 32,9%, в промышленности – на 15,8%, на предприятиях транспорта, в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 12%.
При этом в финансовой и страховой деятельности падение капвложений составило 22,7%, в сфере образования капинвестиции сократились на 22,6%, в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 14,9%, в сфере информации и телекоммуникаций - 14,3%, в операциях с недвижимостью – на 13%, в госуправлении и обороне – на 8,9%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 8,7%,
Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 72,4% общего объема всех вложений.
Весомая доля капитальных инвестиций вложена в здания и сооружения – 48,6%, в машины, оборудование и транспортные средства – 42% всех инвестиций.
Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 гг. они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.
Капитальные инвестиции по видам активов за июль-сентябрь 2021г:
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|331665.9
|100.0
|Инвестиции в материальные активы
|316556.9
|95.4
|жилые здания
|33450.3
|10.1
|нежилые сооружения
|45148.2
|13.6
|инженерные сооружения
|82799.9
|24.9
|машины, оборудование и инвентарь
|102396.1
|30.9
|транспортные средства
|36807.8
|11.1
|земля
|1333.2
|0.4
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|3554.8
|1.1
|другие материальные активы
|11066.6
|3.3
|инвестиции в нематериальные активы
|15109.0
|4.6
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|8091.7
|2.4
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за июль-сентябрь 2021г:
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|331665.9
|100.0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|21988.8
|6.6
|средств местных бюджетов
|20854.9
|6.3
|собственных средств предприятий и организаций
|240257.1
|72.4
|кредиты банков и другие займы
|15455.1
|4.7
|средства иностранных инвесторов
|609.8
|0.2
|средств населения на жилищное строительство
|18869.0
|5.7
|других источников финансирования
|13631.2
|4.1
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за июль-сентябрь 2021г:
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к июлю-сентябрю 2020г, %
|Справка: июль-сентябрь 2020г к июлю-сентябрю 2019г, %
|Всего¹
|331665.9
|118.7
|63.8
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|33338.8
|124.2
|58.4
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|32687.4
|122.4
|58.3
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|624.9
|298.1
|75.0
|Рыболовство, рыбоводство
|26.5
|336.0
|50.8
|Промышленность
|122608.4
|115.8
|60.4
|Строительство
|37505.3
|218.7
|45.7
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|28398.8
|144.7
|54.3
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|1928.3
|115.7
|71.8
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|9597.2
|98.2
|48.2
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|16873.3
|204.2
|59.6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|21840.9
|112.0
|69.7
|Наземный и трубопроводный транспорт
|14300.2
|121.4
|81.3
|водный транспорт
|216.1
|257.1
|37.8
|Авиационный транспорт
|996.7
|179.6
|34.0
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|5819.4
|79.4
|48.9
|Почтовая и курьерская деятельность
|508.5
|129.0
|1923.4
|Временное размещение и организация питания
|1363.5
|132.9
|57.9
|-временное размещение
|319.3
|49.9
|66.7
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|1044.2
|200.2
|52.2
|Информация и телекоммуникации
|13024.2
|85.7
|78.0
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|3626.8
|74.4
|64.8
|Телекоммуникации (электросвязь)
|7470.7
|85.5
|88.7
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|1926.7
|105.1
|57.5
|Финансовая и страховая деятельность
|5476.7
|77.3
|73.2
|Операции с недвижимостью
|14850.0
|87.0
|89.3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|6963.7
|91.3
|71.9
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|5147.8
|85.2
|84.5
|Научные достижения и разработки
|934.6
|132.7
|35.3
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|881.3
|100.7
|60.0
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|5463.3
|85.1
|79.6
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|29889.9
|91.1
|91.6
|Образование
|1304.7
|77.4
|53.1
|Здравоохранение и социальная помощь
|6773.4
|215.1
|46.1
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|2215.8
|312.8
|46.9
|Предоставление других видов услуг
|648.5
|149.4
|65.9
Данные: Госстат
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и зоны проведения ООС