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Объем продаж в Украине «серой» техники и электроники в год пандемии снизился на 12% - до 18 млрд грн - исследование
12:48 24.11.2021 |
Оценка общего объема продаж бытовой техники и электроники, ввезенной по "серым" импортным схемам в 2020 году (без надлежащих таможенных процедур и полной уплаты налогов и сборов) снизился на 12% - почти до 18 млрд грн, или на 16% к общему объему продаж исследуемых категорий, свидетельствует исследование Gfk.
"Доля "серого" импорта сократилась с 23%, которые мы фиксировали в 2019 году, до 16% в целом за сезон с апреля 2020 года по март 2021-го. Однако есть отдельные категории, которые являются антилидерами. Это аксессуары и фототехника", - сказала консультант Gfk Татьяна Сытник в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.
Согласно данным исследования, доля "серого" импорта от общей стоимости продаж категории аксессуаров выросла до 33% по сравнению с 31% в 2019-м, фототехники - до 37% по сравнению с 33% годом ранее. Остальные категории товаров показали снижение объема "серого" рынка.
"В деньгах сокращение объема "серого" импорта (в гривнях) составило только 12%", - отметила консультант GFK.
По словам Сытник, рынок бытовой техники и электроники в пандемический год показал рост на 24% в денежном выражении в гривне, в количественном выражении рост составил 10%. Больше всего возрастали продажи компьютеров и мониторов (75%), ноутбуков (50%) и планшетов (45%), а также бытовой техники - пылесосов (41%), мелкой бытовой техники (34-35%).
"Мы оценивали 14 продуктовых категорий, которые составляют 80% общих продаж бытовой техники и электроники", - отметила Сытник, добавив, что основная доля "серого" импорта приходится на смартфоны и телевизоры.
По ее словам, в опросе относительно доли "серого" импорта на рынке принял участие 71 представитель импортеров, полностью анкету заполнили 59.
Тенденция к сокращению "серого" импорта фиксируется, однако есть перекос в сторону премиальных товаров, отмечает руководитель юридического департамента ООО "Самсунг Электроникс Украина Компани" Евгений Школа.
По его словам, разница в цене телевизора премиального сегмента (от 30 тыс. грн) между "серым" и легальным импортлм составляет 30-40%.
Как отметил Школа, в основном "серый" ввоз в Украину телевизоров осуществляется из Польши.
Кроме того, она сообщила, что доля премиальных мобильных телефонов в "сером" сегменте в 2019 году составляла 40%, в 2021-м - уже 19%". Такое сокращение произошло за счет ограничений передвижения людей на границе, связанных с пандемией.
Как пояснила Сытник, опрошенные эксперты и участники действительно поясняют снижение доли "серого" импорта ограничениями международных передвижений (33%), а также дефицитом товаров (26%), действиями со стороны производителей (25%). Однако, отметила она, такое положение вещей является ситуативным и временным, так что остаются опасения относительно роста доли "серого" импорта до уровня 2019-го вместе с восстановлением спроса.
В то же время респонденты отмечали слабый контроль со стороны государственных органов.
Генеральный директор ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова подчеркнула необходимость усиления мер в сфере таможенного контроля, сохранения фискализации для всех без исключения субъектов предпринимательской деятельности.
"Растущая доля схемы недостоверного декларирования означает широкий фронт работ для таможенных органов", - указала она.
Как сообщалось, оцененный объем продаж бытовой техники и электроники, ввезенной в Украину по "серым" импортным схемам в 2019 году, составил 20,5 млрд грн ($792 млн), или 23% от общего объема продаж исследуемых категорий.
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