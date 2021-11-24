Ограничение срока службы полувагонов и зерновозов могут перенести до 2031 года

Министерство инфраструктуры может перенести ограничение срока службы полувагонов и зерновозов до 2031 года. Соответствующий проект приказа обнародован на сайте министерства.

В предыдущей версии проекта приведение предельного срока службы полувагонов и зерновозов к нормативному было запланировано на срок до 2028 года.

Также постепенно планируется сокращать сроки продления эксплуатации наиболее распространенного подвижного состава. Запретить это для зерновозов и полувагонов планируется с 2031 года.

На 2022 год предлагается повысить предельный срок эксплуатации: для полувагонов (нормативный срок службы 22 года) - 44 года, для зерновозов (нормативный срок службы 30 лет) - 45 лет. Что на 2 года больше ранее предложенной цифры.