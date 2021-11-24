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Промпроизводство в Украине в октябре-2021 выросло на 1,4% после месяца снижения - Госстат
16:58 23.11.2021 |
Промышленное производство в Украине после снижения в сентябре на 0,7% в октябре 2021 года вернулось к росту и увеличилось на 1,4% по сравнению с октябрем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2021 к октябрю-2020 выросло еще сильнее - на 2,2% против снижения на 0,9% месяцем ранее.
По его данным, наращивание производства было зафиксировано во всех отраслях: в добывающей промышленности - на 0,6%, перерабатывающей - на 0,4%, однако наибольший вклад пришелся на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 7,6%.
Госстат указывает, что по сравнению с сентябрем этого года промышленное производство в стране увеличилось на 7,8%, а с учетом сезонной корректировки - на 1,9%.
Благодаря таким показателям в целом за 10 месяцев этого года рост промпроизводства по отношению к аналогичному показателю прошлого года остался на уровне 1,4%, в том числе в добывающей промышленности - 1,1%, перерабатывающей - 1,5%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,7%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.
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