В Украине состоялись уже более тысячи земельных аукционов

Количество земельных аукционов, объявленных в системе Прозорро.Продажи, достигло отметки в 1009, из них за последнюю неделю - почти 290.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает Укринформ.

"В ноябре уже успешно состоялось 57 земельных торгов. А стоимость всех лотов в системе достигает 342 млн грн", - говорится в сообщении.

В системе Прозорро.Продажи на сегодняшний день объявлено 693 аукциона по аренде общей стоимостью 25 млн грн. Общая площадь этих земельных участков - 4 827 га.

Абсолютным лидером по количеству аукционов является Одесская область. Здесь организовано 188 аукционов. В топе областей - Киевская, Черкасская, Сумская и Закарпатская области.

Аукционов по отчуждению земли на сегодня объявлено 317. Все лоты оцениваются в 317 млн ​​грн. Общая площадь земельных участков - около 380 га.

По объявленной стоимости земельных участков лидируют Киевщина, Закарпатье, Львовщина, Одесщина, Хмельнитчина.

В торгах уже приняли участие 176 участников. Финальная стоимость лота увеличивается от стартовой цены, как правило, на 270%.

"Кроме того, уже завершены и полностью подписаны все документы по первому земельному аукциону - участник оплатил лот, договор подписан", - отметили в Минагрополитики.

Как сообщал Укринформ, первые земельные аукционы успешно стартовали 8 ноября в системе Prozorro.Продажи.