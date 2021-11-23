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Дионисий Галикарнасский
В Украине состоялись уже более тысячи земельных аукционов
16:24 23.11.2021 |
Количество земельных аукционов, объявленных в системе Прозорро.Продажи, достигло отметки в 1009, из них за последнюю неделю - почти 290.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает Укринформ.
"В ноябре уже успешно состоялось 57 земельных торгов. А стоимость всех лотов в системе достигает 342 млн грн", - говорится в сообщении.
В системе Прозорро.Продажи на сегодняшний день объявлено 693 аукциона по аренде общей стоимостью 25 млн грн. Общая площадь этих земельных участков - 4 827 га.
Абсолютным лидером по количеству аукционов является Одесская область. Здесь организовано 188 аукционов. В топе областей - Киевская, Черкасская, Сумская и Закарпатская области.
Аукционов по отчуждению земли на сегодня объявлено 317. Все лоты оцениваются в 317 млн грн. Общая площадь земельных участков - около 380 га.
По объявленной стоимости земельных участков лидируют Киевщина, Закарпатье, Львовщина, Одесщина, Хмельнитчина.
В торгах уже приняли участие 176 участников. Финальная стоимость лота увеличивается от стартовой цены, как правило, на 270%.
"Кроме того, уже завершены и полностью подписаны все документы по первому земельному аукциону - участник оплатил лот, договор подписан", - отметили в Минагрополитики.
Как сообщал Укринформ, первые земельные аукционы успешно стартовали 8 ноября в системе Prozorro.Продажи.
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