Украина в октябре сократила выплавку стали на 3,3% к октябрю-2020, опустившись с 13-го на 14-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в октябре 2021 года сократила производство стали на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и на 6,2% к предыдущему месяцу - до 1,599 млн тонн, опустившись с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В октябре зафиксировано наращивание выплавки стали к октябрю-2020 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая и Южной Кореи.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам октября-2021 выглядит следующим образом: Китай (71,580 млн тонн, падение на 23,3% к октябрю-2020), Индия (9,793 млн тонн, рост на 2,4%), Япония (8,224 млн тонн, рост на 14,3%), США (7,501 млн тонн, рост на 20,5%), РФ (6,06 млн тонн, рост на 0,5%), Южная Корея (5,8 млн тонн, снижение на 1%), Германия (3,655 млн тонн, рост на 7%), Турция (3,464 млн тонн, рост на 8%), Бразилия (3,150 млн тонн, рост на 10,4%) и Италия (2,210 млн тонн, рост на 4,2%).

Далее следуют Иран (2,190 млн тонн, падение на 15,3%), Тайвань (КНР, 1,950 млн тонн, рост на 16,6%), Вьетнам (1,888 млн тонн, рост на 6,8%), Украина (1,599 млн тонн, падение на 3,3%) и Мексика (1,550 млн тонн, "плюс" 0,2%).

В целом в октябре текущего года выплавка стали снизилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 145,666 млн тонн.

За 10 месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (877,050 млн тонн, снижение на 0,7%), Индия (96,932 млн тонн, рост на 20,6%), Япония (80,357 млн тонн, рост на 17,5%), США (71,717 млн тонн, "плюс" 19,6%), РФ (62,503 млн тонн, рост на 5,7%), Южная Корея (58,667 млн тонн, рост на 5,9%), Германия (33,561 млн тонн, рост на 15,1%), Турция (33,333 млн тонн, рост на 14,2%), Бразилия (30,320 млн тонн, рост на 19,1%) и Иран (22,374 млн тонн, падение на 5,7%).

Далее следуют Италия (20,720 млн тонн, больше на 23,9%), Вьетнам (19,684 млн тонн, рост на 27,5%), Тайвань (КНР, 19,188 млн тонн, рост на 11%), Украина (17,893 млн тонн, "плюс" 5,4%) и Мексика (15,557 млн тонн, "плюс" 12,8%).

В целом за 10 месяцев 2021 года 64 страны произвели 1 млрд 607,125 млн тонн стали, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 го