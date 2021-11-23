Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря, - Гетманцев

Одним из структурных маяков меморандума Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является завершение до конца ноября 2021 года процесса отбора и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обеспечение ее автономии, сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Более того, меморандум содержит намерение "продолжить защищать уязвимые слои населения через достаточные ассигнования на социальные программы". Имеются в виду субсидии. Не то что повышения тарифов нет, наоборот - есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ", - отметил депутат.

Как указал Гетманцев, меморандум также предусматривает принятие "ресурсного" законопроекта №5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи недвижимости и рентной платы.

По его словам, меморандум с Фондом содержит норму об "улучшении администрирования налогов" и минимизации возможностей для злоупотреблений, в частности улучшение администрирования акцизов и НДФЛ с продажи объектов недвижимости.

"Украина, согласно меморандуму, намеревается "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей", - отметил глава парламентского комитета.

"Меморандум предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП (госбюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5% - ИФ), однако это уже заложено в проект бюджета на 2022 год. Кроме того, Украина высказала намерение "в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры защиты незащищенных слоев населения, укрепления финансового положения предприятий тепловой коммунальной энергетики", - сказал парламентарий.

Помимо этого, документ предусматривает принятие законопроекта №5600, чтобы обеспечить дополнительные фискальные возможности для увеличения приоритетных расходов на 2022 год.

Меморандум также предусматривает продолжение внедрения пенсионной реформы.

Кроме того, Украина обязуется обнародовать результаты аудита Фонда по борьбе с COVID-19 до конца этого года.

Среди намерений Украины - запуск Бюро экономической безопасности и ликвидация до конца декабря этого года Государственной фискальной службы.

"Отдельно указывается на последовательность денежно-кредитной и валютно-курсовой политики. Имеется в виду инфляционное таргетирование и снижение темпов инфляции", - сообщил Гетманцев.

Кроме того, Украина обязана обеспечить институциональную независимость Национального банка, указал он.

Отдельно отмечается намерение усовершенствовать систему гарантирования вкладов физических лиц, добавил глава парламентского комитета.