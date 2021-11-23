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«Слуга» Гетманцев считает увеличение налоговых льгот на Таможне на 21% в 2021 свидетельством краж
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), считает увеличение налоговых льгот, предоставляемых на отдельных таможнях, на 21% в 2021 году по сравнению с 2020 годом свидетельством краж или некомпетентности. Об этом говорится в сообщении информационного управления аппарата Рады, передают Українськi Новини.
Гетманцев в ходе заседания своего комитета обратил внимание участников заседания на рост объемов налоговых льгот на отдельных таможнях, в частности предоставленных на сырье для производства подакцизных товаров. В целом, по его словам, льготы по уплате акциза, предоставленные в 2021 году, выросли на 21% по сравнению с 2020 годом.
Гетманцев призвал новоназначенного исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко сделать кадровые выводы, так как такие цифры свидетельствуют о том, что люди воруют или не справляются с возложенными на них обязанностями.
«Мы не будем нести политическую ответственность за чью-либо преступную деятельность или бездеятельность», - подчеркнул Гетманцев.
Он добавил, что комитет готов оказывать всяческую поддержку Гостаможслужбе, но эту проблематику нужно решать.
Комитет на заседании заслушал руководство Государственной таможенной службы по проблемным вопросам в организации деятельности таможенных органов, путям их решения, о плане организации работы и развития таможенного дела в 2022 году.
В ходе обсуждения депутаты поднимали вопросы: схем, применяемых для получения льготных условий оформления товаров на таможне, в частности, связанных с созданием ассоциаций, ввозом корейских автомобилей; разработки системы автоматизации таможенных процедур; оснащения автомобильных пунктов пропуска; создания электронного журнала морского пункта пропуска; деятельности координационно-мониторинговой таможни; состояния защиты информации; конкретных фактов нарушений таможенного законодательства.
По результатам заслушивания будет подготовлено решение комитета.
Как сообщали Українськi Новини, 4 ноября Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы экс-начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко вместо Павла Рябикина.
Рябикин занимал должность председателя Гостаможслужбы с ноября 2020 года, 4 ноября Верховная Рада назначила его министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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