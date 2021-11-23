Рост розничного товарооборота Украины в сентябре замедлился до 5,7% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 5,7%, тогда как в сентябре рост составил 5,9%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, в октябре по сравнению с сентябрем-2021 розничный товарооборот увеличился на 1,9%.

В январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года оборот розничной торговли возрос на 11,5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за десять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Черновицкой (на 26,8%), Тернопольской (на 24,9%), Закарпатской (на 19,5%), Львовской (на 18,7%), Винницкой (на 18,6%), Полтавской (на 17,4%), Ривненской (на 14,8%), Хмельницкой (на 14,5%), Ивано-Франковской (на 14,6%), Житомирской (на 13,2%), Одесской (на 13%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

