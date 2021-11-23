Финансовые новости
- |
- 23.11.21
- |
- 03:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рост розничного товарооборота Украины в сентябре замедлился до 5,7% - Госстат
17:29 22.11.2021 |
Товарооборот розничной торговли Украины в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 5,7%, тогда как в сентябре рост составил 5,9%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, в октябре по сравнению с сентябрем-2021 розничный товарооборот увеличился на 1,9%.
В январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года оборот розничной торговли возрос на 11,5%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за десять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Черновицкой (на 26,8%), Тернопольской (на 24,9%), Закарпатской (на 19,5%), Львовской (на 18,7%), Винницкой (на 18,6%), Полтавской (на 17,4%), Ривненской (на 14,8%), Хмельницкой (на 14,5%), Ивано-Франковской (на 14,6%), Житомирской (на 13,2%), Одесской (на 13%) областях.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада или тюрьма: Какое будущее ждет Бурбу
|Разведка Украины: Россия готовится к нападению зимой 2022 года
|Позитив недели. Швеция поддержала создание европейской военной обучающей миссии в Украине
|Пасечник на крючке. Когда взорвется кресло под кремлевским гауляйтером в ОРЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|CASE: Теневой рынок труда в 2020г потеснил контрабанду в антирейтинге крупнейших по объему схем минимизации уплаты налогов
|Рост розничного товарооборота Украины в сентябре замедлился до 5,7% - Госстат
|Оптовые цены на топливо 22 ноября пошли вниз
|В Раде зарегистрировали законопроект для усиления борьбы с теневым оборотом горючего
|Цены на бензин 22 ноября стабильны
|Цены на нефть 22 ноября корректируются после снижения прошлой недели
|Westinghouse и «Энергоатом» подписали два соглашения о начале реализации проектов по строительству двух энергоблоков на ХАЭС
Это интересно
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
|iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning
|Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
|Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
|4 секунды до «сотни»: Changan и Huawei разработали стильный и быстрый кроссовер