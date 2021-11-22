Украина в 2021г нарастит выпуск металлопродукции на 4% - ухудшенный прогноз

Металлургические предприятия Украины, как ожидается, по итогам 2021 года увеличат выплавку стали на 4% по сравнению с 2020 годом - до 21,495 млн тонн.

Как сообщается в справочных документах Министерства экономики, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина", выпуск общего проката возрастет также на 4% - до 19,194 млн тонн, выплавка чугуна тоже на 4%, до 21,281 млн тонн.

Прогноз основан на производственных показателях января-октября текущего года, обобщенных объединением "Укрметаллургпром", уточнили в министерстве.

При этом источник агентства добавил, что при сохранении существующих тенденций поставки металлолома на метпредприятия в 2021 году возрастут на 13% - до 3,255 млн тонн.

Выпуск труб в 2021 году может увеличиться на 16% - до 986 тыс. тонн, кокса снизится на 1%, до 9,609 млн тонн, но возрастет производство огнеупоров - на 8%, до 239 тыс. тонн.

Выпуск агломерата может возрасти на 5% - до 33,468 млн тонн.

Как сообщалось, за 10 месяцев текущего года произведено 27,875 млн тонн агломерата (106,1% к январю-октябрю-2020), 8,003 млн тонн кокса валового 6%-й влажности (на уровне прошлого года), 17,724 млн тонн чугуна (105%), 17,903 млн тонн стали (105,5%), 15,986 млн тонн проката (105,4%), 0,82 млн тонн трубной продукции (115,9%).

В 2020 году было произведено 31,91 млн тонн агломерата (103,3% к 2019 году), 9,67 млн тон кокса валового 6%-ной влажности (96,1%), 20,423 млн тонн чугуна (101,8%), 20,616 млн тонн стали (98,9%), 18,427 млн тонн проката (101,2%), 0,85 млн тонн трубной продукции (83,8%).