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В Украине уже продано почти 120 тысяч гектаров: первые результаты рынка земли
09:34 22.11.2021 |
За период с 1 июля (старта рынка земли в Украине) до 19 ноября 2021 года в Украине продано почти 120 тыс. га сельскохозяйственных наделов общей стоимостью более 2 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.
Первые результаты работы рынка земли
Профильное министерство сообщает, что по состоянию на текущий момент заключено 47 777 сделок в рамках рынка земли.
Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5303 нотариуса.
* Всего заявлений - 5954;
* Согласовано - 5265;
* В очереди на рассмотрение - 6;
* Получили отказ - 683.
Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
Всего по площади проданных земель лидируют области:
* Харьковская - 16 270 га;
* Кировоградская - 14 058 га
* Днепропетровская - 10-114 га.
По количеству сделок тройка областей-лидеров выглядит следующим образом:
* Харьковская - 4360 сделок;
* Киевская - 3685 сделок;
* Полтавская - 3639 соглашений.
По общей стоимости проданной земли области распределились следующим образом:
* Киевская - 469,4 млн грн;
* Харьковская - 316 млн грн;
* Полтавская - 163,3 млн грн.
Пока только "для своих"
Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля этого года.
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю имеют право только граждане Украины. Действующее ограничение на одного покупателя - 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи наделов лицам без украинского гражданства и иностранцам должен решаться на общенациональном референдуме.
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