В Украине уже продано почти 120 тысяч гектаров: первые результаты рынка земли

За период с 1 июля (старта рынка земли в Украине) до 19 ноября 2021 года в Украине продано почти 120 тыс. га сельскохозяйственных наделов общей стоимостью более 2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.

Первые результаты работы рынка земли

Профильное министерство сообщает, что по состоянию на текущий момент заключено 47 777 сделок в рамках рынка земли.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5303 нотариуса.

* Всего заявлений - 5954;

* Согласовано - 5265;

* В очереди на рассмотрение - 6;

* Получили отказ - 683.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Инфографика: Минагрополитики Украины

Всего по площади проданных земель лидируют области:

* Харьковская - 16 270 га;

* Кировоградская - 14 058 га

* Днепропетровская - 10-114 га.

По количеству сделок тройка областей-лидеров выглядит следующим образом:

* Харьковская - 4360 сделок;

* Киевская - 3685 сделок;

* Полтавская - 3639 соглашений.

По общей стоимости проданной земли области распределились следующим образом:

* Киевская - 469,4 млн грн;

* Харьковская - 316 млн грн;

* Полтавская - 163,3 млн грн.

Пока только "для своих"

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля этого года.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю имеют право только граждане Украины. Действующее ограничение на одного покупателя - 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи наделов лицам без украинского гражданства и иностранцам должен решаться на общенациональном референдуме.