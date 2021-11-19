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Ситуация с выплатами «зеленых» облигаций лишает Украину крупных инвестиций, - Forbes
23:17 19.11.2021 |
Ситуация с выборочной выплатой долгов инвесторам в "зеленую" энергетику лишает Украину доступа к крупным инвестиционным проектам в возобновляемую энергетику.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью американского издания Forbes.
"Если выплаты по облигациям не будут распределены равномерно, вероятно, будет трудно увидеть инвесторов, желающих развивать крупномасштабные проекты в области возобновляемой энергетики в Украине", - говорится в статье.
Невыплату долга только одной компании ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, Forbes объясняет политическими мотивами.
"Согласно украинским СМИ, одна из причин - это конфликт, разворачивающийся между президентом и Ахметовым, - из-за чего выделение средств из фондов "зеленых" облигаций связано с политическими предпосылками", - отмечает американское издание.
Forbes отмечает, что без жизнеспособных инвестиций, в первую очередь местных украинских компаний, в возобновляемые источники энергии Украине будет трудно достичь цели Владимира Зеленского, заявленной им на климатической конференции COP26.
Сворачивание инвестиций в "зеленую" энергетику, будет толкать Украину в еще большую энергетическую зависимость от России, отмечает издание со ссылкой на выводы Foreign Policy.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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