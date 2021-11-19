Индекс потребительских настроений сократился в октябре на 0,3 пункта до 68,8 пунктов из-за роста инфляционных ожиданий

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за октябрь 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.

Индекс текущего личного материального положения сократился до 66,8 из-за резкого падения (на 5,4) показателя целесообразности делать большие покупки.

Индекс экономических ожиданий вырос на 1,2 до 70,1 благодаря росту ожиданий улучшения личного материального положения в ближайшей перспективе.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,3 и составляет 134,9.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 и составляет 191,9. Ожидания украинцев по курсу гривни на ближайшие три месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 6,2 и составляет 133,6.

"В целом, мы не наблюдаем существенных изменений в октябре по сравнению с сентябрем этого года. Все основные индексы существенно улучшились по сравнению с октябрем предыдущего года, кроме инфляционных ожиданий. Так, Индекс потребительских настроений увеличился за год на 6,4. Возросла также уверенность украинцев в национальной валюте: индекс девальвационных ожиданий упал на 27", - прокомментировали показатели аналитики Info Sapiens .