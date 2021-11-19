Посещаемость ТРЦ в «красной зоне» сократилась от 25% до 70% - Colliers Ukraine

Уровень падения посещаемости в ТРЦ столицы и других городов Украины составил от 25% до 70% из-за введения карантинных ограничений, сообщил агентству "Интерфакс-Украина"ведущий эксперт консалтинговой компании Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

"Наибольшую просадку (посещаемости – ИФ) ТРЦ ощутили именно в первую неделю действия ужесточенных карантинных ограничений. В некоторых объектах, в том числе и в регионах, показатель составил 70%. Уже в течение второй недели уровень падения трафика в большинстве случаев сократился и на сегодня составляет от 20 до 30%", - сказал он.

В то же время эксперт отметил рост продаж у ритейлеров, связанных с предстоящей "черной пятницей".

"Период повышенных скидок вселяет сдержанный оптимизм и перспективу приблизиться к плановым оборотам по результатам ноября", - сказал Заболоцкий.

По его словам, в настоящее время посещение ТРЦ стало более целенаправленным: посетители приходят за конкретной покупкой, что влияет на рост конверсии.

"К тому же показатель вакцинации наиболее высок среди самой активной категории населения. Это те самые люди, которые составляют ядро посетителей ТРЦ", - добавил эксперт.