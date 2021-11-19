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В этом году план доходов бюджета перевыполнили на ₴29 миллиардов - Счетная палата
13:39 19.11.2021 |
В январе-сентябре 2021 года план доходов общего фонда государственного бюджета перевыполнен на 29 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
"Почти 29 млрд грн! Именно на такую сумму перевыполнен план доходов общего фонда государственного бюджета в январе - сентябре этого года.
В первую очередь это произошло за счет перевыполнения плана поступлений по уплате НДС, акциза из ввезенных на территорию Украины товаров и ренты за пользование недрами", - сообщил Пацкан.
Однако ситуация с расходами, согласно заключению Счетной палаты о результатах анализа выполнения госбюджета за 9 месяцев, не столь оптимистична.
"Расходы государственного бюджета в январе - сентябре составляли 68% плана в год. При этом на приобретение оборудования, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство - всего 38% запланированного в год. Почти две трети средств на эти цели должны быть использованы в последние месяцы года". Конечно, это усугубляет риски невыполнения плана расходов до конца года", - отметил Пацкан.
В частности, по его данным, на предоставление трансфертов местным бюджетам из госбюджета было выделено на 6 млрд грн меньше плана отчетного периода. Из них по трем бюджетным программам на 1 млрд грн не начали поступать перечисления субвенций, а по восьми - выделили на 5 млрд грн меньше запланированного.
Глава Счетной палаты привел также данные о ситуации с государственным долгом. Так, за 9 месяцев за счет ревальвации гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 4% - до 2 446 млрд грн.
Как сообщал Укринформ, в общий фонд государственного бюджета за январь - октябрь 2021 года поступило 862,1 млрд гривень. По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 488,2 млрд грн., Государственная таможенная служба - 321,6 млрд гривень.
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