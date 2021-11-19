Morgan Stanley понизил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3% с 3,4%

Аналитики Morgan Stanley снизили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3% с 3,4% в октябрьском прогнозе, прогноз роста на 2022 год понижен до 3,5% с 4,2%, указано в материалах прогноза, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы понижаем наш прогноз роста (ВВП Украины - ИФ) до 3% год к году в 2021-м и до 3,5% год к году в 2022 году, поскольку есть угроза новых ограничений, связанных с коронавирусом", – сообщается в материалах CEEMEA Economics Outlook за ноябрь.

Как свидетельствует CEEMEA Economics Outlook, аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривни: 26 грн/$ в 2021 году, 25,5 грн/$ в 2022-м и 25 грн/$ в 2023-м.

При этом, по мнению авторов прогноза, Национальный банк Украины на ближайшем заседании комитета монетарной политики 9 декабря повысит ставку до 9% с нынешних 8,5%.

Как ожидают аналитики, инфляция в 2021 году составит 10,9%, в 2022-м - 5,8%, в 2023-м - 5,1%. При этом дефицит текущего счета будет углубляться с каждым годом: по итогам 2021-го этот показатель прогнозируется на уровне 1,1% ВВП, в 2022-м - 1,9% ВВП, в 2023-м - 3,5%ВВП.

Согласно материалам, Morgan Stanley указывает на отставание темпов вакцинации в Украине по сравнению с другими странами, появление новых волн заболеваемости. Аналитики ожидают, что правительство будет применять дополнительные меры в усилении карантинных ограничений, что окажет давление на дальнейший экономический рост.

При этом Украина может получить очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере $700 млн до конца этого года.

"Вместе с траншем в EUR600 млн в виде макрофинансовой помощи со стороны ЕС, выплаты МВФ покрывают потребности правительства во внешнем финансировании. Поскольку программа истекает в 2022 году, мы ожидаем, что правительство согласится на еще одно соглашение SBA, учитывая все еще высокий график погашения долга и привлекательную стоимость заимствований со стороны международных финансовых организаций", – отмечают в Morgan Stanley.

По мнению аналитиков, ключевым риском для экономического развития Украины остается пандемия, а также потенциальная эскалация конфликта на Донбассе, о чем свидетельствует передвижение российских войск к границе с Украиной.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%, в первом квартале этого года на 2,2%. Рост во втором квартале этого года Госстат предварительно оценил в 5,4%, однако затем улучшил оценку до 5,7%. По предварительной оценке Госстата, реальный ВВП в третьем квартале вырос на 2,4%.

Правительство Украины ожидает по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1%.