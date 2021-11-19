Финансовые новости
- |
- 19.11.21
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Выплата «тысячи для вакцинированных» существенно не повлияет на инфляцию – Нацбанк
12:38 19.11.2021 |
Анонсированная Президентом Владимиром Зеленским выплата 1000 грн вакцинированным не окажет существенного влияния на инфляцию.
Как передает Укринформ, об этом в блиц-интервью сказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук, сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
"Тысяча гривень - не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предусматривает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5-10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна", - сказал Николайчук.
По его словам, по оценкам Нацбанка, влияние на экономику программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП.
"Однако если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства", - отметил Николайчук.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривень гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что выплата тысячи гривень будет производиться в виде ваучеров, сертификатов или депозитов всем гражданам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после. Инициатива является масштабной программой поддержки бизнеса, а не тысячей за вакцинацию. По его словам, механизм выделения денег еще прорабатывают, но уже можно сказать, что это не наличные деньги на руки.
Никифоров также заверил, что процесс получения денег теми, у кого есть "Дія", и теми, у кого нет, будет
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия для Лещенко: Инициируют ли Шмыгаль и «слуги» его отставку
ТОП-НОВОСТИ
|Покушение на министра: Чем отличился Роман Лещенко, которого хотели похитить и пытать
|Шантаж по-русски. Зачем Лавров «слил» переписку с Парижем и Берлином
|Сергей Гармаш: Легализацией торговли с ОРДЛО Путин давит на Запад и оптимизирует расходы на «республики»
|Международный военный контингент в Украине: Что за миссию готовит ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%
|Автогаз в рознице 19 ноября приблизился к 19 грн/л
|Выплата «тысячи для вакцинированных» существенно не повлияет на инфляцию – Нацбанк
|За неделю топливо в крупных сетях АЗС подешевело
|Президент внес в Раду законопроект о представлении информации о бенефициарах через «Дию»
|Рада отложила рассмотрение проекта о локализации, что угрожаюет отношениям с ЕС
Это интересно
|Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
|За год китайские компании почти в три раза увеличили выпуск литиевых аккумуляторов
|IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры и машинные залы ближайшего будущего
|Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности
|Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов
|Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года
|JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов