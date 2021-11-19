Выплата «тысячи для вакцинированных» существенно не повлияет на инфляцию – Нацбанк

Анонсированная Президентом Владимиром Зеленским выплата 1000 грн вакцинированным не окажет существенного влияния на инфляцию.

Как передает Укринформ, об этом в блиц-интервью сказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук, сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

"Тысяча гривень - не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предусматривает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5-10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна", - сказал Николайчук.

По его словам, по оценкам Нацбанка, влияние на экономику программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП.

"Однако если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства", - отметил Николайчук.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривень гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что выплата тысячи гривень будет производиться в виде ваучеров, сертификатов или депозитов всем гражданам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после. Инициатива является масштабной программой поддержки бизнеса, а не тысячей за вакцинацию. По его словам, механизм выделения денег еще прорабатывают, но уже можно сказать, что это не наличные деньги на руки.

Никифоров также заверил, что процесс получения денег теми, у кого есть "Дія", и теми, у кого нет, будет