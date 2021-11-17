Финансовые новости
- |
- 17.11.21
- |
- 23:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕВА призвала власть не списывать грузовые вагоны и не создавать на рынке дефицит подвижного парка
22:14 17.11.2021 |
Проект приказа Министерства инфраструктуры, которым предлагается утвердить порядок поэтапного сокращения срока эксплуатации грузовых вагонов, содержит противоречивые положения, которые могут негативно повлиять на целые отрасли экономики Украины. Поэтому Мининфраструктура должна доработать проект приказа с учетом трех ключевых предложений от бизнеса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской бизнес Ассоциации (ЕВА), размещенном на официальном сайте.
Речь идет, в частности, о просьбе отойти от каскадного способа списания вагонов и установить коэффициент на продление срока службы для некоторых видов вагонов. Ведь согласно текущей редакции проекта, к 2028 году будет ожидаться списание 75 тыс. вагонов, что составляет 43% рабочего грузового парка. В результате этого дефицит вагонов вырастет до 48 тыс. единиц.
"В то же время списание вагонов будет происходить без оценки их реального технического состояния, которое необязательно зависит от срока эксплуатации. Это, в свою очередь, не отвечает установившейся международной практике, по которой возраст вагонов имеет второстепенное значение. Поэтому Ассоциация предлагает отказаться от каскадного способа списания и установить ограничения на продление срока службы только для универсальных полувагонов, зерновозов на уровне коэффициента 1,5 от нормативного срока их службы, а для цистерн - на уровне коэффициента 2,5 от нормативного срока их службы", - указывают в ЕВА.
Также в ассоциации призвали разрешить использование вагонов, срок службы которых был продлен до момента вступления в силу проекта приказа, а также - не вводить ограничения по предельному сроку службы для специализированных вагонов - цементовозов, окатышевозов и коксовозов. Эти типы вагонов уже дефицитны: их обновление крайне проблематично из-за длительного срока окупаемости и ограниченного сегмента рынка, где могут использоваться такие вагоны.
"По подсчетам экспертов Комитета по логистике Ассоциации, для замещения списанных вагонов бизнес должен потратить более 107 млрд грн. Для компаний, еще не полностью восстановившихся после влияния пандемии, это будет дополнительной финансовой нагрузкой. К тому же, неоправданным - ведь со стороны Мининфраструктуры не приведено достаточного обоснования того, что б/у вагоны с проведенным капитальным ремонтом выходят из строя быстрее, чем новые.
Именно поэтому, поддерживая необходимость модернизации парка грузовых вагонов, ЕВА отмечает: замена старых вагонов новыми должна происходить взвешенно и согласованно со всеми участниками рынка грузовых перевозок и не представлять угрозы для целых отраслей экономики Украины.
Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало процедуру ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов. Этот проект по плану МИУ и УЗ позволит оживить работу на грузостроительных заводах Украины и обновить подвижной состав УЗ.
В то же время представители бизнеса и международных организаций призвали власти не списывать подержанные вагоны: такое решение повлечет за собой искусственный дефицит вагонов, что тут же приведет к росту стоимости перевозок, сделает украинскую продукцию неконкурентной на рынке, и приведет к потере Украиной валютных поступлений и налогов.
В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян отметил: главная проблема УЗ - это отсутствие локомотивов, поэтому именно их компания должна закупить в первую очередь. В противном случае даже новые вагоны останутся на складах на колесах, которые никуда не едут.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Хватит ли денег у государства на расходы до конца года?
|Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из «Укрнафты»
|Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники
|Вадим Денисенко: «В войне Зеленского и Ахметова останется только один»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКРЭКУ повысила на 57% тариф «Оператора рынка» на 2022 год
|«Тарифная» комиссия применила к ДТЭК Востокэнерго максимальные штрафные санкции
|ЕВА призвала власть не списывать грузовые вагоны и не создавать на рынке дефицит подвижного парка
|Из-за решения Германии запуск «Северного потока-2» могут отложить до марта - Reuters
|Ученые выяснили, как сделать из аммиака более экологичное топливо
|В Украине расширили круг должностных лиц, которые обязаны подавать декларации о доходах
|Кабмин хочет поднять штрафы за непредставление налоговой отчетности в 15-20 раз
Это интересно
|Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
|BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren
|Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора
|Учёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
|В Германии почти не осталось грабителей банков
|Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков