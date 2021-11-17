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«Тысячу Зеленского» будут выплачивать на виртуальные платежные карты через Дию – Шмыгаль
15:43 17.11.2021 |
1000 грн вакцинированным гражданам, которую пообещал президент Владимир Зеленский, будут выплачены на виртуальные платежные карты через приложение Дия. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что инициатива позволит поддержать малый и средний бизнес в Украине, пострадавший из-за пандемии.
"Эти средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом", - отметил глава правительства.
По его словам, около 6000 субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе.
"3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн - в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на эту 1000 гривень начисляться не будет. Эти средства также никак не повлияют на получение субсидии", - подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что программа стартует с 19 декабря и продлится до конца следующего года.
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