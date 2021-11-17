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Украина может установить минимальную розничную цену на пластиковые пакеты 2-3 грн
13:44 17.11.2021 |
Украина с 10 декабря может ввести минимальные розничные цены на пластиковые пакеты (за один пакет с НДС): без ручек и боковых складок - 2 грн, без ручек и с боковыми складками; с ручками и без боковых складок - 2,5 грн и с ручками и боковыми складками - 3 грн.
Соответствующий проект постановления Кабинет министров был внесен на его заседание в среду по инициативе Минэкономики, однако затем это министерство попросило отложить его рассмотрение до следующего заседания.
В документе уточняется, что речь идет о пакетах в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной свыше 50 микрометров.
В пояснительной записке указывается, что минимальная цена рассчитана с учетом расходов производителей, прибыли и торговой надбавки, и сегодня цены таких пакетов колеблются от 1 до 3,99 грн за штуку.
Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.
Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначающиеся для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.
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