Стоимость строительства дорог в Украине будут определять по-новому - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Закон направлен на определение ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования со стороны центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства, для дальнейшей адаптации отечественной системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования к лучшим мировым практикам", - говорится в сообщении.

Принятым документом внесены изменения в статью 17 закона «Об инвестиционной деятельности» и статью 7 закона «О ценах и ценообразовании».

В частности, предусмотрено, что стоимость строительства определяется на основании утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, градостроительства и архитектуры, сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве, которые являются обязательными при осуществлении строительства объктов (кроме автомобильных дорог общего пользования) с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, кредитов, предоставленных под государственные гарантии. Стоимость нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования определяется на основании методик и правил, утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства.

Формирование, разработка и утверждение сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве, определение порядка их применения, проверка соблюдения этих норм и нормативов при исчислении стоимости строительства объектов (кроме автомобильных дорог общего пользования), строящихся с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальные предприятий, учреждений и организаций, кредитов, предоставленных под государственные гарантии, осуществляются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, градостроительства и архитектуры.

Законом установлено, что разработка и утверждение нормативов определения стоимости нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, определение порядка их применения осуществляет центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства.