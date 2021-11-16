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Минфин о выплатах вакцинированным: ожидаем принятия законопроекта №6297 с поправками в госбюджет-2021
20:21 16.11.2021 |
Министерство финансов в контексте выплат в 1 тыс. грн для вакцинированных граждан ожидает принятия законопроекта №6297 с поправками в государственный бюджет на 2021 год, который предполагает увеличение доходной части бюджета на 3 млрд грн, до 1,15 трлн грн.
"Мы ожидаем принятия в целом законопроекта с изменениями в госбюджет №6297", - озвучили агентству "Интерфакс-Украина" позицию министерства в пресс-службе Минфина в ответ на вопрос об источниках финансирования инициативы президента.
Как сообщалось, депутатский законопроект №6297 был зарегистрирован представителями фракции "Слуга народа" 8 ноября. Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.
Депутаты, в частности, предлагают увеличить ожидания от НДС в текущем году на 1,9 млрд грн, а также на 975 млн грн - от налога на прибыль предприятий. Таким образом, доходы госбюджета по общему фонду предлагается увеличить на 3 млрд грн, до 1,024 трлн грн.
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