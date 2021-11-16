Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

Выплата анонсированной президентом 1 тыс. грн для вакцинированных граждан Украины будет осуществляться из общего фонда государственного бюджета, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это будет фонд поддержки пострадавшего от COVID-19 предпринимательства. Имеется в виду общий фонд бюджета, соответственно эти средства будут выделены", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область во вторник

По словам премьера, данная программа будет действовать в конце 2021 года и в первой половине 2022 года.

Как сообщалось, Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. "Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение "Дия". За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны", - сказал Зеленский в видеообращении 15 ноября.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн, столько же - в начале 2022 года.

Во вторник, 16 ноября, советник президента Олег Устенко заявил, что анонсированную 1 тыс. грн смогут получить украинцы, вакцинированные в декабре 2021 года и позже.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 15 ноября две дозы от COVID-19 получили 8,722 млн украинцев, как минимум одну дозу – 12,229 млн.