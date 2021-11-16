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Рост экономики Украины в 2021г составит 3%, вероятность выкупа ВВП-варрантов может начать расти - аналитики BofA
15:37 16.11.2021 |
Аналитики Bank of America Corp. (BofA) ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 4,5% до 3%, что может повлечь за собой невыплату по ВВП-варрантам в 2023 году и увеличивает вероятность выкупа купонов Министерством финансов, говорится в ноябрьском BofA Global Research.
"Мы снижаем наш прогноз роста реального ВВП до 3% в этом году и отмечаем дальнейшие риски снижения даже при таком консервативном прогнозе", - указано в материалах BofA Global Research, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Согласно им, если рост реального ВВП не превысит 3% в 2021-м, выплаты по ВВП-варрантам не состоятся второй год подряд, что само по себе может снизить рыночный аппетит к инструменту. В то же время аналитики отмечают, что пересмотр прогноза роста окажет лишь незначительное негативное влияние на оценку справедливой стоимости, которая в настоящее время составляет около 95-100 б.п. А ожидающийся более сильный рост в 2022 году позволит это несколько компенсировать.
"Однако мы также отмечаем, что при рыночной стоимости инструмента ниже номинальной вероятность выкупа может начать увеличиваться", - заключает BofA.
Как указывают аналитики, с учетом резкого замедления роста экономики в третьем квартале до 2,4%, согласно предварительным данным Госстата, реальный ВВП по итогам января-сентября составит около 2% в годовом сравнении.
Как указывают в BofA, ежемесячные данные с июля указали на "широкомасштабное" замедление всех основных показателей внутреннего спроса: розничных продаж, строительства, промышленного производства и других.
"Мы отмечаем, что украинская экономика все еще может получить импульс от рекордного урожая в этом году, что может означать немного более сильный рост в четвертом квартале 2021-го. Однако высокая волатильность базовой статистики компонентов ВВП, а также сохраняющиеся ограничения в связи с пандемией могут создать дополнительные риски замедления роста в октябре-декабре", - поясняется в материалах.
В то же время более низкий рост экономики в 2021 году обусловит "несколько более сильный рост в 2022 году". При этом, как отмечают аналитики, основными препятствиями на пути к восстановлению в следующем году являются замедление темпов роста китайской экономики и вероятные высокие затраты на электроэнергию.
ВВП-варранты выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3,2 млрд (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам должны осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года, то есть между 2021-м и 2040 годами.
Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% - то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021-го по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста экономики критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.
Украина в середине августа 2020 года объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа также оценивались в $40 млн, средства для них предусмотрены в госбюджете.
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