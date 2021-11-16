Рынок металлопроката Украины за 10 мес. возрос на 19,4%, доля импорта составила 22,4%

Украинские предприятия в январе-октябре текущего года нарастили потребление металлопроката на 19,42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4 млн 323,7 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу объединения "Укрметаллургпром" во вторник, за этот период импортировано 969,7 тыс. тонн, или 22,43% внутреннего рынка потребления металлопроката.

"В январе-октябре 2021 года емкость внутреннего рынка составила 4323,7 тыс. тонн металлопроката, из которых 969,7 тыс. тонн, или 22,43%, приходится на импорт. В январе-октябре 2020 года емкость внутреннего рынка была 3620,7 тыс. тонн, из них 1027,7 тыс. тонн, или 28,38%, импортировано. Таким образом, за 10 месяцев 2021 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-октября 2020 года на 19,42% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,96%", - констатируется в пресс-релизе.

При этом структура импорта в январе-октябре 2021 года характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (54,66% и 42,28% соответственно); в аналогичном периоде 2020 года - доминирование плоского проката над сортовым было практически соизмеримым с 2021 года (соответственно, 56,38% и 42,44%).

По данным "Укрметаллургпрома", в январе-октябре-2021 украинские метпредприятия произвели 15,99 млн тонн металлопроката (105,4% относительно января-октября 2020 года), из которых, по информации ООО "В.С.К. груп", экспортировано около 12,63 млн тонн, или 79%. За 10 месяцев 2020 года доля экспорта составляла 82,9% (12,58 млн тонн при общем производстве металлопроката 15,17 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 10 месяцев 2021 года пришлось 46,17%, что ниже показателя аналогичного периода 2020 года (51,03%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-октябре-2021 заметно выше показателя января-октября-2020 (37,86% и 32,08% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках несколько уступает показателю аналогичного периода прошлого года (15,98% в 2021-м против 16,88% в 2020-м).

По данным "В.С.К. груп", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-октябре 2021 года являлись страны Европейского союза (36,5%), прочие страны Европы (20,1%) и страны NAFTA (9,7%).

Среди металлургических импортеров за 10 месяцев 2021 года первое место занимает СНГ (35,4%), на втором - страны Азии (21,6%), на третьем — ЕС-27 (20,5%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2020 году увеличили потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом - до 4 млн 903,9 тыс. тонн. Было импортировано 1 млн 227,9 тыс. тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.