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В системе управления охраной труда введут электронный документооборот
11:59 16.11.2021 |
Минэкономики утвердило порядок внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда, что позволит упростить ведение соответствующей документации.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Организация работы в системе управления охраной труда - важный, но довольно сложный процесс, особенно для малого бизнеса. Приказ Минэкономики открывает новые возможности в системе управления охраной труда и позволяет значительно упростить ведение соответствующей документации", - сообщил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.
Соответствующий приказ министерства № 839-21 от 28 октября 2021 года был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 ноября 2021 года за № 1488/37110.
Документом определяется единый порядок внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда.
Дядюра заметил, что внедрение электронного документооборота в системе управления охраной труда не обязательно, это исключительно альтернативный вариант, по выбору работодателя. Каждое предприятие сможет выбрать для себя удобный и комфортный формат.
Так, утверждение Порядка будет способствовать: экономии времени и повышению производительности внутренних процессов у хозяйствующих субъектов, оптимизации внутренних и внешних коммуникаций, обеспечению непрерывного процесса проведению онлайн-обучения и инструктажей на производстве в условиях пандемии и улучшению взаимоотношений между заказчиком и подрядными организациями в системе управления охраной труда.
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