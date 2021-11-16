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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В системе управления охраной труда введут электронный документооборот

11:59 16.11.2021 |

Экономика

 

Минэкономики утвердило порядок внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда, что позволит упростить ведение соответствующей документации.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Организация работы в системе управления охраной труда - важный, но довольно сложный процесс, особенно для малого бизнеса. Приказ Минэкономики открывает новые возможности в системе управления охраной труда и позволяет значительно упростить ведение соответствующей документации", - сообщил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Соответствующий приказ министерства № 839-21 от 28 октября 2021 года был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 ноября 2021 года за № 1488/37110.

Документом определяется единый порядок внедрения электронного документооборота в системе управления охраной труда.

Дядюра заметил, что внедрение электронного документооборота в системе управления охраной труда не обязательно, это исключительно альтернативный вариант, по выбору работодателя. Каждое предприятие сможет выбрать для себя удобный и комфортный формат.

Так, утверждение Порядка будет способствовать: экономии времени и повышению производительности внутренних процессов у хозяйствующих субъектов, оптимизации внутренних и внешних коммуникаций, обеспечению непрерывного процесса проведению онлайн-обучения и инструктажей на производстве в условиях пандемии и улучшению взаимоотношений между заказчиком и подрядными организациями в системе управления охраной труда.
 

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