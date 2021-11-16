Украинскую делегацию на переговорах в рамках ВТО возглавит Тарас Качка

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорах в рамках Всемирной организации торговли.

Как передает Укринформ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Внести в указ Президента Украины от 10 октября 2018 года № 308 "О делегации Украины для участия в переговорах в рамках Всемирной организации торговли" следующие изменения: во частичное изменение статьи 1 утвердить новый состав делегации Украины для участия в переговорах в рамках Всемирной организации торговли", - говорится в документе.

Согласно указу, Президент назначил главой делегации замистителя министра экономики - торгового представителя Тараса Качку.

Кроме него, в состав делегации вошли еще 12 должностных лиц.

"Уполномочить Тараса Качку на подписание протоколов и других документов по результатам двусторонних и многосторонних переговоров в рамках Всемирной организации торговли", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.