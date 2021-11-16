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Бизнес направил рекордное за три года количество жалоб к омбудсмену
23:06 15.11.2021 |
Предприниматели в третьем квартале 2021 года направили к бизнес-омбудсмену рекордное за три года количество жалоб - 632.
Об этом сообщила пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.
Такое количество на 20% превышает полученные за второй квартал года и на 45% - третий квартал в прошлом. Количество обращений увеличилось по всем наиболее распространенным темам.
В омбудсмена отчитываются, что завершили расследование 373 дел, что на 30% больше второго квартала. Это помогло вернуть бизнесу 483 млн. грн.
В СБУ отмечают, что увеличение количества жалоб может быть связано не обязательно об ухудшении бизнес-климата, но и о повышении осведомленности о деятельности Совета.
Подавляющее большинство, 90% жалоб, составляли 4 блока вопросов. Прежде всего, 65% это налоговые вопросы: +19% против второго квартала и +39% в годовом измерении. Самые распространенные жалобы касаются невыполнения судебных решений по регистрации налоговых накладных с остановки регистрации накладных, налоговых проверок.
С большим отрывом второй наибольшей причиной действия правоохранительных органов - 15%. Рост ко второму кварталу составил +33%, в годовом исчислении - +64%. Более половины обращений касаются Национальной полиции, треть - органов прокуратуры. Большинство жалоб касалось процессуальных нарушений и бездействия правоохранителей.
Три четверти предпринимателей, которые обращались в Совет, представляли малый и средний бизнес. Большинство заявителей - украинские компании (87%), только 13% жалоб поступило от компаний с иностранными инвестициями. За индустриальным распределением чаще всего в СБУ обращались представители оптовой торговли (21%), агробизнеса (18%).
По данным ЭП с начала работы 20 мая 2015 по 9 ноября 2021 Совет бизнес-омбудсмена получил 10 089 жалоб бизнеса. Из них 1595 жалоб - о решениях, действиях и бездействии правоохранительных органов.
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