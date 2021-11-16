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Восстановление экономических настроений в Украине в IV кв.-2021 резко затормозилось - Госстат
22:49 15.11.2021 |
Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Государственной службой статистики, в четвертом квартале 2021 года повысился до 98,7% с 98,5% в третьем квартале, с 96,9% - во втором и с 90,2% в первом квартале текущего года.
Как сообщил Госстат, индикатор деловой уверенности в розничной торговле - единственный из пяти находящийся в области позитивных значений - ухудшился с 6,8% до 4,3% в третьем квартале.
В то же время значения других индикаторов деловой уверенности улучшились, хотя и незначительно: в строительстве до -22,4% с -23,6%, в сфере услуг - до -10,8% с -12,8%, в перерабатывающей промышленности - до -6,4% с -7,5%.
Значение индикатора потребительской уверенности подросло до -21,1% с -21,2% в третьем квартале.
Как сообщалось, расчет показателя ИЭН впервые был начат в первом квартале 2017-го. Рекордно высокого уровня в 110,9% ИЭН достиг в четвертом квартале 2019 года, однако с начало коронокризиса в мире снизился сначала до 108,4%, а затем обрушился до рекордно низкого уровня в 73,3%.
Ведомство указывало, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре 2017 года.
Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.
Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности - 40%, за которым следует сфера услуг - 30%, строительство с розничной торговлей - по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.
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