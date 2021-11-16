Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% - Госстат

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2021 года возрос на 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года после роста на 5,7% во втором квартале этого года, такую предварительную оценку опубликовала Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП увеличился на 1,4%.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%, в первом квартале этого года на 2,2%. Рост во втором квартале этого года Госстат предварительно оценил в 5,4%, однако затем улучшил оценку до 5,7%.

Правительство Украины ожидает по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1%.

