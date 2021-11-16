Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами за 9 мес.-2021г. сократилось на 21,2% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт услуг за девять месяцев 2021 года возрос на 4% - до $8,799 млрд, импорт – на 31% до $5,356 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,64 (за 9 мес.-2020 – 2,07).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за январь-сентябрь 2021 года
|Экспорт, $ млн
|Экспорт 9 мес 2021 к 9 мес. 2020, %
|Импорт, $ млн
|Импорт 9 мес. 2021 к 9 мес. 2020, %
|Услуги – всего¹
|8798,8
|104
|5355,6
|131
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|1046,2
|106,4
|7,1
|260,4
|Услуги по переработке товаров с целью реализации на внутреннем рынке
|4,9
|82,9
|0,1
|к
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|1041,3
|106,5
|7
|к
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|216
|123,9
|46,6
|112,4
|Транспортные услуги, в т.ч
|3332
|90,4
|1141,1
|150,6
|морской транспорт
|431,1
|96,9
|374,4
|166,1
|речной транспорт
|27,5
|148,9
|к
|к
|воздушный транспорт
|702,5
|115,4
|375,3
|161,7
|железнодорожный транспорт
|330,1
|109,2
|168,3
|118,2
|автодорожный транспорт
|288,9
|118
|154,8
|131,6
|трубопроводный транспорт
|1281,3
|70,8
|к
|к
|другие вспомогательные и дополнительные транспорт. услуги
|222,7
|100,3
|31,4
|173,4
|Услуги почтовой и курьерской службы
|48
|141,3
|35,9
|171,8
|Услуги по путешествиям
|247,7
|124,1
|1223,4
|228,7
|Строительные услуги
|38
|70,1
|37,4
|153,7
|Страховые услуги
|93,6
|212,7
|93,9
|100,3
|Финансовые услуги
|65,4
|90,8
|388,6
|107,7
|Роялти и лицензионные услуги
|45,2
|56,9
|401,4
|111,3
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|1727,4
|116,4
|277,2
|113,4
|Деловые услуги
|629,7
|106,9
|476,3
|99,3
|Услуги исследований и разработок
|66
|104,5
|13,8
|98,8
|Профессиональные консалтинговые услуги
|323,3
|107,8
|276,8
|113,8
|Научные и технические услуги
|127,7
|101
|48,3
|84,7
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|0,4
|128,5
|0,1
|0,4
|Услуги с/х и услуги по добыче
|1,5
|32
|2,3
|12,7
|Услуги операционного лизинга
|22,8
|102,3
|97,1
|106,2
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|21,5
|124,7
|9,5
|83,8
|Другие деловые услуги
|66,5
|121,2
|28,5
|97,6
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|22,2
|186
|5,3
|102,2
|Государственные и правительственные услуги
|3,5
|73,9
|552,3
|98,7
Данные: Госстат
¹ - Данные: Госсттат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.