Внешнеторговый профицит Украины за 9 мес.-2021 вырос почти вдвое - Госстат

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины за январь-сентябрь 2021 года увеличилось на 95,7% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года - до $0,44 млрд, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным, за январь-сентябрь этого года экспорт товаров и услуг вырос на 32,2% - до $56,14 млрд, тогда как импорт - на 31,8%, до $55,7 млрд.

В страны ЕС экспорт, в частности, увеличился на 47,9% - до $21,78 млрд, тогда как импорт оттуда - на 26,9%, до $22,76 млрд, что позволило сократить дефицит в торговле с ЕС в 3,3 раза - до $0,98 млрд.

В торговле Украиной товарами по итогам девяти месяцев этого года вновь зафиксировано отрицательное сальдо - $1,97 млрд, однако оно сократилось по сравнению с девятью месяцами прошлого года на 37,9% благодаря опережающему росту экспорта - на 38,2%, до $48,38 млрд, тогда как импорт увеличился на 31,9% - до $50,35 млрд.

В целом профицит внешней торговли был обеспечен за счет профицита в торговле услугами, хотя он и сократился на 21,2% - до $3,44 млрд. Это связано с тем, что экспорт вырос всего на 4% - до $8,8 млрд, тогда как импорт, вероятно, под влиянием сокращения карантинных ограничений и открытием туризма, - на 31%, до $5,36 млрд.

С учетом ранее обнародованных данных за полугодие, Украина в третьем квартале этого года продемонстрировала существенное улучшение показателей торговли, что может быть связано с хорошим урожаем. В частности, по итогам июля-сентября-2021 был зафиксирован профицит внешней торговли в $0,11 млрд против дефицита $0,54 млрд за июль-сентябрь-2020.

Экспорт товаров и услуг вырос в третьем квартале на 44,7% - до $21,27 млрд, тогда как импорт - на 39,3%, до $21,24 млрд. В частности, в страны ЕС экспорт увеличился на 64,8% - до $8,39 млрд, тогда как импорт оттуда -на 27,5%, до $8,44 млрд, что позволило сократить дефицит в торговле с ЕС с $1,52 млрд всего до $0,04 млрд.

В торговле Украиной товарами по итогам июля-сентября-2021 вновь зафиксировано отрицательное сальдо - $0,64 млрд, однако оно сократилось по сравнению с июлем-сентябрем-2020 в 2,6 раза благодаря опережающему росту экспорта - на 52,4%, до $18,46 млрд, тогда как импорт увеличился на 38,8% - до $19,1 млрд.

В целом профицит внешней торговли в третьем квартале был обеспечен за счет профицита в торговле услугами, хотя он и сократился на 28,4% - до $1,01 млрд. Это связано с тем, что экспорт вырос на 8,9% - до $3,15 млрд, тогда как импорт - на 44,2%, до $2,15 млрд.

Как сообщалось, в 2020 году дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины составил $0,26 млрд, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году, и связано с падением дефицита в торговле товарами в 2,2 раза - до $4,88 млрд,

В то же время дефицит внешней торговли в первом квартале 2021 года возрос в 4,3 раза - до $1,05 млрд с $0,25 млрд за первый квартал 2020 года. За первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг увеличился на 7,6% - до $15,785 млрд, тогда как импорт - на 12,9%, до $16,834 млрд.



Сводный внешнеторговый баланс Украины за 9 мес.-2021 (млн, $)

Экспорт Импорт Сальдо 9-мес.-2020 9-мес.-2021 Изм.. % 9-мес.-2020 9-мес.-2021 Изм.. % 9-мес.-2020 9-мес.-2021 Изм.. % Всего (товары и услуги)² 42482,4 56140,5 32,2 42255,9 55697,3 31,8 226,5 443,2 95,7 в т.ч. ЕС 14721,4 21778,8 47,9 17936,9 22757,2 26,9 -3215,5 -978,4 -69,6 Товары 35003,1 48383 38,2 38169,5 50348,7 31,9 -3166,4 -1965,7 -37,9 в т.ч. страны ЕС 12607,7 19436 54,2 16262,5 20480,9 25,9 -3654,8 -1044,9 -71,4 Услуги 8456,8 8798,8 4,0 4089,1 5355,6 31,0 4367,7 3443,2 -21,2 в т.ч. страны ЕС 2801,4 3043,4 8,6 1677 2282,4 36,1 1124,4 761 -32,3

Данные: Госстат

Сводный внешнеторговый баланс Украины за июнь-сентябрь мес.-2021 (млн, $)

Экспорт Импорт Сальдо июль-сент.-2020 июль-сент.-2021 Изм.. % июль-сент.-2020 июль-сент.-2021 Изм.. % июль-сент.-2020 июль-сент.-2021 Изм.. % Всего (товары и услуги)² 14699,8 21270,5 44,7 15243 21240,9 39,3 -543,2 29,6 -105,4 в т.ч. ЕС 5093,4 8391,9 64,8 6614,3 8435,2 27,5 -1520,9 -43,3 -97,2 Товары 12108,9 18459 52,4 13755,9 19098,1 38,8 -1647 -639,1 -61,2 в т.ч. страны ЕС 4352,2 7557,2 73,6 5994,2 7515 25,4 -1642 42,2 -102,6 Услуги 2897,4 3154,1 8,9 1488,1 2145,6 44,2 1409,3 1008,5 -28,4 в т.ч. страны ЕС 1000,4 1043,1 4,3 621 922,1 48,5 379,4 121 -68,1

Данные: Госстат