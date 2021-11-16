Финансовые новости
- |
- 16.11.21
- |
- 01:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Внешнеторговый профицит Украины за 9 мес.-2021 вырос почти вдвое - Госстат
17:42 15.11.2021 |
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины за январь-сентябрь 2021 года увеличилось на 95,7% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года - до $0,44 млрд, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
По ее данным, за январь-сентябрь этого года экспорт товаров и услуг вырос на 32,2% - до $56,14 млрд, тогда как импорт - на 31,8%, до $55,7 млрд.
В страны ЕС экспорт, в частности, увеличился на 47,9% - до $21,78 млрд, тогда как импорт оттуда - на 26,9%, до $22,76 млрд, что позволило сократить дефицит в торговле с ЕС в 3,3 раза - до $0,98 млрд.
В торговле Украиной товарами по итогам девяти месяцев этого года вновь зафиксировано отрицательное сальдо - $1,97 млрд, однако оно сократилось по сравнению с девятью месяцами прошлого года на 37,9% благодаря опережающему росту экспорта - на 38,2%, до $48,38 млрд, тогда как импорт увеличился на 31,9% - до $50,35 млрд.
В целом профицит внешней торговли был обеспечен за счет профицита в торговле услугами, хотя он и сократился на 21,2% - до $3,44 млрд. Это связано с тем, что экспорт вырос всего на 4% - до $8,8 млрд, тогда как импорт, вероятно, под влиянием сокращения карантинных ограничений и открытием туризма, - на 31%, до $5,36 млрд.
С учетом ранее обнародованных данных за полугодие, Украина в третьем квартале этого года продемонстрировала существенное улучшение показателей торговли, что может быть связано с хорошим урожаем. В частности, по итогам июля-сентября-2021 был зафиксирован профицит внешней торговли в $0,11 млрд против дефицита $0,54 млрд за июль-сентябрь-2020.
Экспорт товаров и услуг вырос в третьем квартале на 44,7% - до $21,27 млрд, тогда как импорт - на 39,3%, до $21,24 млрд. В частности, в страны ЕС экспорт увеличился на 64,8% - до $8,39 млрд, тогда как импорт оттуда -на 27,5%, до $8,44 млрд, что позволило сократить дефицит в торговле с ЕС с $1,52 млрд всего до $0,04 млрд.
В торговле Украиной товарами по итогам июля-сентября-2021 вновь зафиксировано отрицательное сальдо - $0,64 млрд, однако оно сократилось по сравнению с июлем-сентябрем-2020 в 2,6 раза благодаря опережающему росту экспорта - на 52,4%, до $18,46 млрд, тогда как импорт увеличился на 38,8% - до $19,1 млрд.
В целом профицит внешней торговли в третьем квартале был обеспечен за счет профицита в торговле услугами, хотя он и сократился на 28,4% - до $1,01 млрд. Это связано с тем, что экспорт вырос на 8,9% - до $3,15 млрд, тогда как импорт - на 44,2%, до $2,15 млрд.
Как сообщалось, в 2020 году дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины составил $0,26 млрд, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году, и связано с падением дефицита в торговле товарами в 2,2 раза - до $4,88 млрд,
В то же время дефицит внешней торговли в первом квартале 2021 года возрос в 4,3 раза - до $1,05 млрд с $0,25 млрд за первый квартал 2020 года. За первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг увеличился на 7,6% - до $15,785 млрд, тогда как импорт - на 12,9%, до $16,834 млрд.
Сводный внешнеторговый баланс Украины за 9 мес.-2021 (млн, $)
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|9-мес.-2020
|9-мес.-2021
|Изм.. %
|9-мес.-2020
|9-мес.-2021
|Изм.. %
|9-мес.-2020
|9-мес.-2021
|Изм.. %
|Всего (товары и услуги)²
|42482,4
|56140,5
|32,2
|42255,9
|55697,3
|31,8
|226,5
|443,2
|95,7
|в т.ч. ЕС
|14721,4
|21778,8
|47,9
|17936,9
|22757,2
|26,9
|-3215,5
|-978,4
|-69,6
|Товары
|35003,1
|48383
|38,2
|38169,5
|50348,7
|31,9
|-3166,4
|-1965,7
|-37,9
|в т.ч. страны ЕС
|12607,7
|19436
|54,2
|16262,5
|20480,9
|25,9
|-3654,8
|-1044,9
|-71,4
|Услуги
|8456,8
|8798,8
|4,0
|4089,1
|5355,6
|31,0
|4367,7
|3443,2
|-21,2
|в т.ч. страны ЕС
|2801,4
|3043,4
|8,6
|1677
|2282,4
|36,1
|1124,4
|761
|-32,3
Данные: Госстат
Сводный внешнеторговый баланс Украины за июнь-сентябрь мес.-2021 (млн, $)
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|июль-сент.-2020
|июль-сент.-2021
|Изм.. %
|июль-сент.-2020
|июль-сент.-2021
|Изм.. %
|июль-сент.-2020
|июль-сент.-2021
|Изм.. %
|Всего (товары и услуги)²
|14699,8
|21270,5
|44,7
|15243
|21240,9
|39,3
|-543,2
|29,6
|-105,4
|в т.ч. ЕС
|5093,4
|8391,9
|64,8
|6614,3
|8435,2
|27,5
|-1520,9
|-43,3
|-97,2
|Товары
|12108,9
|18459
|52,4
|13755,9
|19098,1
|38,8
|-1647
|-639,1
|-61,2
|в т.ч. страны ЕС
|4352,2
|7557,2
|73,6
|5994,2
|7515
|25,4
|-1642
|42,2
|-102,6
|Услуги
|2897,4
|3154,1
|8,9
|1488,1
|2145,6
|44,2
|1409,3
|1008,5
|-28,4
|в т.ч. страны ЕС
|1000,4
|1043,1
|4,3
|621
|922,1
|48,5
|379,4
|121
|-68,1
Данные: Госстат
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Укрпошта покупает Альпари Банк. Но зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит
|Уволенный глава ГП «ГарПок» заявил о давлении на него со стороны должностных лиц Кабмина
|Позитив недели. Конгресс США принял поправку, которая должна остановить «Северный поток-2»
|Численность и маневры. К чему готовится российская ударная группировка в ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес направил рекордное за три года количество жалоб к омбудсмену
|Восстановление экономических настроений в Украине в IV кв.-2021 резко затормозилось - Госстат
|Немецкий регулятор допустил «Нафтогаз» к сертификации оператора «Северного потока-2»
|Shell больше не будет «Royal Dutch» и переедет в Лондон
|Рост ВВП Украины в III кв.-2021 замедлился до 2,4% - Госстат
|Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами за 9 мес.-2021г. сократилось на 21,2% - Госстат
Это интересно
|Brabus построил 800-сильный Mercedes-Maybach GLS
|Сеул объявил о планах войти в метавселенную
|По данным GM, поставки полупроводниковых изделий налаживаются
|Subaru представила первый серийный электрокар
|Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года
|Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту успешно состыковался с МКС
|Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет