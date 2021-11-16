Аудиторы нашли нарушений на 27 млрд гривен во время проверки бюджета Кривого Рога

Государственная аудиторская служба выявила нарушений на 27 млрд гривен во время проверки бюджета Кривого Рога (Днепропетровская область).

Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы, передают Українськi Новини.

Аудит длился с мая 2021 года, были проведены 7 ревизий финансово-хозяйственной деятельности: ревизия бюджета Криворожской городской территориальной общины (бюджет Кривого Рога) в департаменте финансов исполкома Криворожского горсовета, коммунального предприятия "Криворожтеплосеть", департамента образования и науки исполкома горсовета, департамента развития инфраструктуры города исполкома горсовета, исполкома горсовета, управления здравоохранения исполкома горсовета.

"Контрольными мерами выявлен ряд недостатков и нарушений на сумму более 27 млрд гривен. По результатам проверки состояния выполнения расходной части бюджета города, отдельных учреждений, предприятий и организаций установлено нарушений, повлекших потери, на общую сумму 3 337,7 млн гривен... По результатам проверки состояния выполнения доходной части бюджета города установлены нарушения и недостатки, которые привели к недополучению доходов, безвозвратной потере средств, упущенным выгодам, выявлены дополнительные резервы на общую сумму 13 млрд гривен", - сказан в нем.

Результаты мониторингов и проверок закупок засвидетельствовали нарушение законодательства на общую сумму 1 567 млн гривен (75% от охваченных мониторингом и проверками процедур закупок).

Во время проведения контрольных мероприятий установлено нарушение земельного законодательства на общую сумму 1 749,6 млн гривен, выявлены факты самовольного занятия земельных участков юридическими и физическими лицами, использование их не по целевому назначению.

Установлены факты нарушения законодательства, из-за которых жители территориальной общины лишены возможности получать качественные социальные услуги.

Кроме того, установлены факты необеспечения соблюдения натуральных норм питания в учебных заведениях и заведениях здравоохранения и невыполнение нормативов обеспеченности медикаментами и мягким инвентарем на общую сумму 282,3 млн гривен.