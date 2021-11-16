В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют почти два миллиарда гривень - Шмигаль

По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн только по двум соглашениям, подписанным о разделе продукции по участкам Груневский и Ахтырский.

Как передает Укринформ, об этом написал Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке, подводя итоги экономических событий за неделю.

"Увеличение собственной добычи газа. На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в пределах Груневского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. Всего за последний год подписано уже 8 соглашений о разделе продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа", - говорится в посте.

Как сообщалось, по оценкам Минэнерго, за первые 5 лет реализации соглашений о разделе продукции в добывающей отрасли может быть привлечено свыше 10 млрд грн инвестиций.

В конце 2020-го - начале 2021 года в Украине (впервые за 9 последних лет) были подписаны соглашения о разделе продукции с пятью компаниями по восьми участкам. В частности, четыре участка были переданы АО "Укргазвидобування".