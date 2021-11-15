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С 2023 года все отечественные стройматериалы перейдут на евростандарты – Минрегион
11:53 15.11.2021 |
С января 2023 года все строительные материалы, изготовленные в Украине, должны будут соответствовать европейским нормам.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.
"После вступления в силу закона Украины "О предоставлении строительной продукции на рынке" в январе 2023 года вся отечественная строительная продукция должна соответствовать европейским требованиям по качеству и безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что требования закона будут касаться изготовления продукции, оценки и проверки стабильности её показателей, декларирования, а также рыночного надзора.
Согласно сообщению, Минрегион для внедрения в украинское законодательство Регламента ЕС 305 разработал ряд подзаконных нормативно-правовых актов, которые планируется утвердить до конца года. В частности, речь идет о проекте постановления «Некоторые вопросы предоставления строительной продукции на рынке» и перечнях национальных стандартов, идентичных соответствующим европейским гармонизированным стандартам.
Кроме того, продолжается разработка ряда научно-технических документов, которые в дальнейшем позволят внедрить «национальные мандаты». Последние станут основой для разработки национальных стандартов и документов по оценке приемлемости на продукцию, относительно которой отсутствуют соответствующие европейские документы.
Как сообщалось, в апреле Кабинет Министров утвердил список категорий строительной продукции, для которых могут быть разработаны документы по определению приемлемости с целью дальнейшего размещения на рынке.
В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке», который имплементирует в национальное законодательство положение Регламента (ЕС) № 305/2011 об установлении гармонизированных условий для размещения на рынке строительной продукции. Закон был подписан Президентом 30 сентября 2020 года.
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