Финансовые новости
- |
- 15.11.21
- |
- 11:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в «зеленую» энергетику, - Аслунд
10:01 15.11.2021 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может прекратить работу в Украине из-за действий Кабинета Министров с распределением средств, которые привлекались через "зеленые" еврооблигации для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику.
Об этом заявил экономист Андерс Аслунд.
"Кончено, это обман. И особенно, я не понимаю, как Европейский банк реконструкции и развития дальше может работать в Украине после этого", - сказал Аслунд.
По его словам, из-за действий правительства, в Украине будет коллапс с привлечением иностранных инвестиций, поскольку в последние годы инвестиции приходили только в сектор "зелёной" энергетики.
"Практически иностранных инвестиций в Украине нет. И это значит, что очень низкий экономический рост в Украине", - добавил Аслунд.
Напомним, вечером 13 ноября правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков являлся ЕБРР.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Конгресс США принял поправку, которая должна остановить «Северный поток-2»
|Численность и маневры. К чему готовится российская ударная группировка в ОРДЛО
|Маневры олигархов. Что думают о будущем Зеленского Пинчук и Коломойский
|Дилемма Саакашвили: Пойдет ли Зеленский на конфликт с пророссийским правительством Грузии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Демчишин: Дело, сфабрикованное против меня, сшито белыми нитками и носит чисто политический характер
|Средства от «зеленых» евробондов «Укрэнерго» пойдут только на выплаты «зеленой» энергетике - глава Минэнерго
|Главой «ГарПока» назначен экс-замглавы Минэнергоугля Улида
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.11.21
|ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в «зеленую» энергетику, - Аслунд
|Уволенный глава ГП «ГарПок» заявил о давлении на него со стороны должностных лиц Кабмина
|Петриковца уволили с должности руководителя «ГарПока» за непрофессионализм и причинение убытков предприятию – Кабмин
Это интересно
|Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет
|Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla
|В США представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы
|Американцы, вероятно, не вернутся на Луну в означенные ранее сроки. NASA говорит о возможном полёте не ранее 2025 года
|Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году
|У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum
|Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии