Объемы жилищного строительства в этом году выросли на 18%

За январь-сентябрь объемы строительства в Украине выросли на 3%, в том числе в секторе жилой недвижимости - на 18%.

Как сообщает корреспондент Укринформа, такие данные привел президент Строительной палаты Украины Петр Шилюк на заседании Антикризисного совета общественных организаций Украины и правления УСПП на тему "Совместные действия власти и бизнеса: предупреждение рисков для восстановления экономики в 2022 году".

В нормальных условиях таким показателям, отметил Шилюк, можно было бы только радоваться. Однако, речь идет о приросте по сравнению с кризисным 2020 годом.

"Если в 2019 году в стране сдали более 10 млн кв. м жилья, то в прошлом году - лишь немногим более 5,5 млн кв. м. Так что вопрос можно рассматривать в разных ракурсах", - пояснил президент Строительной палаты.

Улучшению ситуации и возвращению к прежним темпам строительства жилья, по его мнению, среди прочего, способствовало бы дешевое кредитование не только покупателей недвижимости, но и непосредственно строительного бизнеса. По данным Шилюка, из освоенных за 9 месяцев на строительстве 26,6 млрд грн только 0,7% приходится на кредитный ресурс (по реальным ставкам 5-14%).

А, например, в Польше доля заемных средств в структуре расходов на строительство - 20% (при стоимости займов в 3% годовых), в Венгрии - 8% при такой же низкой кредитной ставке. В Германии же ипотечная ставка вообще равна нулю", - привел данные президент Строительной палаты.

Также, по словам Шилюка, требует немедленного решения так называемый "газовый вопрос". Ведь сейчас природный газ обходится строителям почти в 40 тысяч гривень за тысячу кубометров. Что в итоге приведет к существенному повышению себестоимости строительства.

"Рост цен на металл, тарифов на перевозку, стоимости энергоресурсов поднимет все цены в отрасли. И тогда говорить о возобновлении прежних темпов ввода в эксплуатацию жилья уже не придется", - прогнозирует Петр Шилюк.

Он предложил рассмотреть эти вопросы на ближайшей встрече представителей отрасли с членами правительства.

Как сообщалось, по состоянию на 11 ноября подписано 1059 кредитных договоров по программе "Доступная ипотека 7%" на общую сумму 916,73 млн грн; 75,58% средств предоставлено на приобретение жилья на вторичном рынке, 24,42% - на первичном. К программе присоединились жители 23 регионов. По сравнению с данными на 25 октября, наиболее активно подают заявки в Киеве (33,28% от всего объема), Киевской области (31,56%), на Львовщине (6,42%), Харьковщине (6,16%) и Ривненщине (3,79%). На остальные 18 регионов приходится 18,79% заявок.