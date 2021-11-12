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Объемы жилищного строительства в этом году выросли на 18%
16:55 12.11.2021 |
За январь-сентябрь объемы строительства в Украине выросли на 3%, в том числе в секторе жилой недвижимости - на 18%.
Как сообщает корреспондент Укринформа, такие данные привел президент Строительной палаты Украины Петр Шилюк на заседании Антикризисного совета общественных организаций Украины и правления УСПП на тему "Совместные действия власти и бизнеса: предупреждение рисков для восстановления экономики в 2022 году".
В нормальных условиях таким показателям, отметил Шилюк, можно было бы только радоваться. Однако, речь идет о приросте по сравнению с кризисным 2020 годом.
"Если в 2019 году в стране сдали более 10 млн кв. м жилья, то в прошлом году - лишь немногим более 5,5 млн кв. м. Так что вопрос можно рассматривать в разных ракурсах", - пояснил президент Строительной палаты.
Улучшению ситуации и возвращению к прежним темпам строительства жилья, по его мнению, среди прочего, способствовало бы дешевое кредитование не только покупателей недвижимости, но и непосредственно строительного бизнеса. По данным Шилюка, из освоенных за 9 месяцев на строительстве 26,6 млрд грн только 0,7% приходится на кредитный ресурс (по реальным ставкам 5-14%).
А, например, в Польше доля заемных средств в структуре расходов на строительство - 20% (при стоимости займов в 3% годовых), в Венгрии - 8% при такой же низкой кредитной ставке. В Германии же ипотечная ставка вообще равна нулю", - привел данные президент Строительной палаты.
Также, по словам Шилюка, требует немедленного решения так называемый "газовый вопрос". Ведь сейчас природный газ обходится строителям почти в 40 тысяч гривень за тысячу кубометров. Что в итоге приведет к существенному повышению себестоимости строительства.
"Рост цен на металл, тарифов на перевозку, стоимости энергоресурсов поднимет все цены в отрасли. И тогда говорить о возобновлении прежних темпов ввода в эксплуатацию жилья уже не придется", - прогнозирует Петр Шилюк.
Он предложил рассмотреть эти вопросы на ближайшей встрече представителей отрасли с членами правительства.
Как сообщалось, по состоянию на 11 ноября подписано 1059 кредитных договоров по программе "Доступная ипотека 7%" на общую сумму 916,73 млн грн; 75,58% средств предоставлено на приобретение жилья на вторичном рынке, 24,42% - на первичном. К программе присоединились жители 23 регионов. По сравнению с данными на 25 октября, наиболее активно подают заявки в Киеве (33,28% от всего объема), Киевской области (31,56%), на Львовщине (6,42%), Харьковщине (6,16%) и Ривненщине (3,79%). На остальные 18 регионов приходится 18,79% заявок.
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