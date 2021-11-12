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Совет директоров МВФ рассмотрит 2-й транш stand by для Украины 22 ноября
13:56 12.11.2021 |
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос первого пересмотра программы stand by (SBA) для Украины и выделения ей второго транша 22 ноября.
Соответствующая информация опубликована на сайте фонда в пятницу.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
МВФ 18 октября сообщил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по первому пересмотру программы. "Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)", - отмечалось в релизе по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.
Глава миссии Иванна Владкова Холлар сообщила о достижении договоренности по обновленному набору политик в сфере экономики, финансов и структурных реформ, чтобы помочь Украине справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, и сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, а также устранить основные препятствия для частных инвестиций.
Владкова Холлар отметила, что по мере восстановления экономики основное внимание в программе уделяется возвращению фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, с одновременной защитой социально уязвимых слоев населения. По ее словам, речь идет об усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, связанных с квазифискальными операциями, в том числе в энергетическом секторе.
Она также выделила среди основных пунктов борьбу с коррупцией, продвижение судебной реформы и снижение роли государства и заинтересованных групп в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.
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