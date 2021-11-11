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Порядка 83% компаний в Украине разработали планы устойчивого развития – EБA
17:38 11.11.2021 |
Подавляющее большинство работающих в Украине компаний (83%) имеют стратегии и планы в области устойчивого развития – ориентируются на удовлетворение жизненных потребностей людей с учетом сохранения окружающей среды, сообщается в исследовании Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА, Еuropean Business Association, EВA), представленном в четверг на форуме "EBA Sustainable Development Day".
Согласно опросу EБA, в котором приняли участие члены ассоциации, 96% компаний ориентируются на Цели устойчивого развития ООН и имеют годовые бюджеты для их реализации.
Отмечается, что почти половина компаний-респондентов (48%) инвестируют от 1 до 100 млн грн ежегодно в проекты устойчивого развития. Главными инвесторами являются прежде всего компании топливно-энергетического комплекса, сферы IТ и телекоммуникаций.
При этом 48% компаний планируют увеличить объем финансирования на эти цели.
Почти половина опрошенных полагает, что наращивание инвестиций в проекты устойчивого развития улучшает их деловую репутацию на международной арене и упрощает доступ к международному финансированию.
По данным EБA, вопросам управления отходами уделяют внимание 81% компаний, высадки деревьев – 64%, энергоэффективности – 49%, экологической модернизации предприятий – 40%.
Кроме того, EБA представила Индекс устойчивого развития в партнерстве с НАК "Нафтогаз Украины" и Киевским национальным торгово-экономическим университетом. Интегральный показатель составил 3,17 балла из пяти возможных, оказавшись таким образом в нейтральной плоскости. Он определяет уровень интеграции Целей устойчивой развития ООН в бизнес-стратегии и стратегию развития Украины.
При этом, по мнению бизнеса, интеграция этих целей в стратегию развития страны идет куда медленнее. Компании оценили данный показатель на уровне 2,91 по пятибалльной шкале с точки зрения интеграции социальных компонентов, с точки зрения экологических – на уровне 2,67.
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