Финансовые новости
- |
- 11.11.21
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 18 млрд грн
19:39 10.11.2021 |
Министерство финансов Украины повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с октябрьским прогнозом на 17,9 млрд грн - до 456,4 млрд грн, свидетельствует ноябрьский прогноз на сайте министерства.
Согласно ему, прогноз выплат по итогам 2021 года снизился на 2,1 млрд грн, до 593,89 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу - на 1,05 млрд грн, до 445 млрд грн.
Таким образом, министерство снизило на 2,11 млрд грн прогноз выплат по госдолгу по итогам октября-декабря этого года - до 126 млрд грн.
В частности, в ноябре Минфин прогнозирует выплаты в размере 48,41 млрд грн, в декабре - 37,06 млрд грн.
Согласно ноябрьскому прогнозу, в 2022 году пиковые выплаты по госдолгу планируются на третий квартал - 103,71 млрд грн, тогда как в январе-марте-2022 этот показатель ожидается на уровне 129,32 млрд грн, в апреле-июне - 103,71 млрд грн, в октябре-декабре - 84,22 млрд грн.
В 2023 году выплаты по госдолгу ожидаются на уровне 345,17 млрд грн, в 2024-м - 326,59 млрд грн, свидетельствует ноябрьский прогноз Минфина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра против доллара. Как аграрии и «Укрэнерго» поддержали курс гривны
|Александр Черненко: "Слуги народа" в нормальном понимании слова «партия» не существует
|Мигрантские войны: Направит ли Лукашенко свою армию беженцев в сторону Украины
|«Пятый» и «Прямой» уже не закроешь. Как Порошенко отбивает атаку Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 18 млрд грн
|Кабмин предлагает Раде ввести категоризацию по группам для материнских и дочерних предприятий - законопроект
|ВИЭ-генерация за 10 мес.-2021 нарастила выработку электроэнергии на 10%
|Посещаемость ТРЦ в красных зонах упала на 30-50%
|Цены на бензин 10 ноября стабилизировались
|НКРЭКУ отложила решение о введении 50%-ного ограничения на продажу э/э по ДД для аффилированных компаний
|Украина пообещала МВФ назначить набсоветы в трех энергокомпаниях до июня 2022 года
Это интересно
|Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей
|Microsoft представила ноутбук всего за 250 долларов
|Microsoft представила упрощённую Windows 11 SE для дешёвых ноутбуков
|Tesla стала поставщиком электроэнергии в Техасе
|Instagram готовится ввести платные подписки на каналы
|Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю
|Американский стартап Helion Energy пообещал запустить эффективный термоядерный реактор к 2024 году