Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 18 млрд грн

Министерство финансов Украины повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году по сравнению с октябрьским прогнозом на 17,9 млрд грн - до 456,4 млрд грн, свидетельствует ноябрьский прогноз на сайте министерства.

Согласно ему, прогноз выплат по итогам 2021 года снизился на 2,1 млрд грн, до 593,89 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу - на 1,05 млрд грн, до 445 млрд грн.

Таким образом, министерство снизило на 2,11 млрд грн прогноз выплат по госдолгу по итогам октября-декабря этого года - до 126 млрд грн.

В частности, в ноябре Минфин прогнозирует выплаты в размере 48,41 млрд грн, в декабре - 37,06 млрд грн.

Согласно ноябрьскому прогнозу, в 2022 году пиковые выплаты по госдолгу планируются на третий квартал - 103,71 млрд грн, тогда как в январе-марте-2022 этот показатель ожидается на уровне 129,32 млрд грн, в апреле-июне - 103,71 млрд грн, в октябре-декабре - 84,22 млрд грн.

В 2023 году выплаты по госдолгу ожидаются на уровне 345,17 млрд грн, в 2024-м - 326,59 млрд грн, свидетельствует ноябрьский прогноз Минфина.