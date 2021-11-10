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Посещаемость ТРЦ в красных зонах упала на 30-50%
17:40 10.11.2021 |
После усиления карантинных мероприятий в Украине посещаемость торгово-развлекательных центров уменьшилась в среднем наполовину, а продажи кое-где упали на 80%.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на пресс-конференции на тему: "Первые результаты работы ритейла и ТРЦ во время карантина" сказал председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.
По словам Жука, люди не только реже посещают ТЦ и ТРЦ, но и откладывают покупки, придерживая деньги "до лучших времен". Как следствие, значительные убытки получают не только предприятия ритейла и их арендаторы, но и бюджеты всех уровней. Приводя в пример одну из крупных компаний фэшн-ритейла, он отметил, что за месяц ее работы в красной зоне государственный и местные бюджеты теряют до 40 миллионов гривень налогов.
При этом участники пресс-конференции особо отмечали, что ноябрь и декабрь - важнейшие месяцы года для ритейла. Поскольку объемы продаж в этот период, как правило, существенно возрастают. В этом году, по прогнозам, розничный товарооборот, напротив, может упасть - чуть ли не на 60-70%.
Для улучшения ситуации участники рынка просят власти отменить ограничения посещения ТРЦ в красной зоне людьми, имеющими одну дозу прививки, а также воздержаться от введения дополнительных ограничений на местах - сверх общегосударственных карантинных мер, предусмотренных правительственным постановлением.
Как сообщалось, по правилам красной зоны посетители ТРЦ должны предъявлять COVID-сертификаты. Невакцинированных не должны пускать. В столице дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
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