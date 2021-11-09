Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в сентябре сократилась на 2% – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2021 года сократилась на 2% к августу и составила 55 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в сентябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 12,2 млрд грн, что составило 111,3% начисленной за тот месяц суммы.

Задолженность за поставленную электроэнергию в сентябре составила 6,5 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в сентябре зафиксирован в Запорожской (126,8% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Полтавской (124,5%), Херсонской (121,2%), Днепропетровской (120,3%) и Черкасской (120,2%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Киеве, а также Львовской, Житомирской Сумской и Киевской областях (101-105% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 42,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 374 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 198 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.