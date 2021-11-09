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Инфляция в Украине по итогам октября снизилась до 10,9% - Госстат
17:28 09.11.2021 |
Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам октября 2021 года снизился до 10,9% с 11% в сентябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Согласно ее данным, в октябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне 0,9%, тогда как в октябре прошлого года инфляция составляла 1,0%.
Помимо этого Госстат в прошлом месяце зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1%. В октябре прошлого года базовая инфляция составляла 0,8%.
На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Более всего (на 10,6%) подорожали овощи. На 4-1,1% выросли цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца. В то же время на 6,6–1,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% произошло за счет удешевления электроэнергии на 7,4%. Вместе с тем, произошло повышение цен на природный газ на 3,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,6%.
Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и смазочных масел на 2,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,6%. В то же время на 4,3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
В сфере связи цены выросли на 1,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 16,7% и местной телефонной связи на 14,0%.
Как сообщалось, в сентябре потребительские цены выросли на 1,2%, в августе - снизились на 0,2%, в июле и июне - выросли на 0,1%, и на 0,2% соответственно.
В целом за первых десять месяцев этого года инфляция в Украине составила 8,5%, базовая – 6,6%.
Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз инфляции на 2021 год на уровне 9,6% и ожидает ее возвращения к 5% под конец 2022 года.
Потребительские цены в октябре 2021г, %:
|октябрь 2021 к сентябрю 2021
|октябрь 2021 к декабрю 2020
|октябрь 2021 к октябрю 2020
|январь-октябрь 2021 к январю-октябрю 2020
|Индекс потребительских цен
|0.9
|8.5
|10.9
|9.2
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1.1
|10.2
|13.6
|10.3
|Продукты питания
|1.1
|10.5
|14.2
|10.9
|Хлеб та хлебопродукты
|1.8
|12.6
|16.3
|13.7
|Хлеб
|2.4
|14.0
|18.2
|15.3
|Макаронные изделия
|0.8
|7.3
|9.6
|8.8
|Мясо и мясопродукты
|1.1
|12.1
|12.7
|8.5
|Рыба та рыбопродукты
|0.4
|7.3
|8.2
|6.7
|Молоко
|1.9
|5.0
|9.2
|6.1
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1.5
|6.6
|8.6
|6.7
|Яйца
|1.1
|7.2
|32.4
|54.0
|Масло сливочное
|1.9
|10.2
|12.6
|8.0
|Масло подсолнечное
|-1.6
|41.4
|57.4
|61.2
|Фрукты
|-6.6
|1.2
|-3.9
|-1.0
|Овощи
|10.6
|-4.2
|13.5
|-6.7
|Сахар
|-3.1
|29.9
|48.3
|69.0
|Безалкогольные напитки
|0.9
|3.8
|3.9
|3.0
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.6
|8.5
|9.9
|9.8
|Одежда и обувь
|1.2
|2.2
|-4.9
|-4.5
|Одежда
|1.0
|2.5
|-4.8
|-4.5
|Обувь
|1.5
|1.5
|-5.4
|-4.8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|-0.9
|9.9
|18.8
|26.3
|Содержание и ремонт жилья
|1.1
|11.9
|12.3
|7.6
|Водоснабжение
|0.0
|11.8
|11.8
|13.4
|Канализация
|0.0
|18.6
|18.6
|20.2
|Содержание домов и придомовых территорий
|1.6
|5.5
|5.5
|3.4
|Электроэнергия
|-7.4
|26.5
|26.5
|35.6
|Природный газ
|3.2
|16.7
|47.2
|83.8
|Горячая вода, отопление
|0.2
|1.5
|10.7
|11.4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.5
|4.1
|4.0
|2.6
|Здравоохранение
|1.0
|5.0
|6.2
|6.7
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|1.0
|3.5
|4.8
|5.9
|Амбулаторные услуги
|1.1
|9.3
|10.7
|9.7
|Транспорт
|1.1
|10.0
|11.8
|9.7
|Топливо и масла
|2.9
|26.7
|33.9
|23.0
|Транспортные услуги
|0.8
|14.6
|15.2
|8.5
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-4.3
|11.9
|12.1
|8.9
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1.6
|16.1
|16.6
|8.7
|Связь
|1.7
|6.7
|6.9
|4.8
|Отдых и культура
|1.3
|3.5
|4.4
|2.9
|Образование
|0.1
|16.8
|16.9
|14.9
|Рестораны та гостиницы
|1.5
|7.1
|7.9
|5.6
|Разные товары и услуги
|1.4
|1.7
|7.7
|6.1
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат
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