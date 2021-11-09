Инфляция в Украине по итогам октября снизилась до 10,9% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам октября 2021 года снизился до 10,9% с 11% в сентябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, в октябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне 0,9%, тогда как в октябре прошлого года инфляция составляла 1,0%.

Помимо этого Госстат в прошлом месяце зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1%. В октябре прошлого года базовая инфляция составляла 0,8%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Более всего (на 10,6%) подорожали овощи. На 4-1,1% выросли цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца. В то же время на 6,6–1,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% произошло за счет удешевления электроэнергии на 7,4%. Вместе с тем, произошло повышение цен на природный газ на 3,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и смазочных масел на 2,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,6%. В то же время на 4,3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 1,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 16,7% и местной телефонной связи на 14,0%.

Как сообщалось, в сентябре потребительские цены выросли на 1,2%, в августе - снизились на 0,2%, в июле и июне - выросли на 0,1%, и на 0,2% соответственно.

В целом за первых десять месяцев этого года инфляция в Украине составила 8,5%, базовая – 6,6%.

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз инфляции на 2021 год на уровне 9,6% и ожидает ее возвращения к 5% под конец 2022 года.



Потребительские цены в октябре 2021г, %:

октябрь 2021 к сентябрю 2021 октябрь 2021 к декабрю 2020 октябрь 2021 к октябрю 2020 январь-октябрь 2021 к январю-октябрю 2020 Индекс потребительских цен 0.9 8.5 10.9 9.2 Продукты питания и безалкогольные напитки 1.1 10.2 13.6 10.3 Продукты питания 1.1 10.5 14.2 10.9 Хлеб та хлебопродукты 1.8 12.6 16.3 13.7 Хлеб 2.4 14.0 18.2 15.3 Макаронные изделия 0.8 7.3 9.6 8.8 Мясо и мясопродукты 1.1 12.1 12.7 8.5 Рыба та рыбопродукты 0.4 7.3 8.2 6.7 Молоко 1.9 5.0 9.2 6.1 Сыр и мягкий сыр (творог) 1.5 6.6 8.6 6.7 Яйца 1.1 7.2 32.4 54.0 Масло сливочное 1.9 10.2 12.6 8.0 Масло подсолнечное -1.6 41.4 57.4 61.2 Фрукты -6.6 1.2 -3.9 -1.0 Овощи 10.6 -4.2 13.5 -6.7 Сахар -3.1 29.9 48.3 69.0 Безалкогольные напитки 0.9 3.8 3.9 3.0 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.6 8.5 9.9 9.8 Одежда и обувь 1.2 2.2 -4.9 -4.5 Одежда 1.0 2.5 -4.8 -4.5 Обувь 1.5 1.5 -5.4 -4.8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива -0.9 9.9 18.8 26.3 Содержание и ремонт жилья 1.1 11.9 12.3 7.6 Водоснабжение 0.0 11.8 11.8 13.4 Канализация 0.0 18.6 18.6 20.2 Содержание домов и придомовых территорий 1.6 5.5 5.5 3.4 Электроэнергия -7.4 26.5 26.5 35.6 Природный газ 3.2 16.7 47.2 83.8 Горячая вода, отопление 0.2 1.5 10.7 11.4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.5 4.1 4.0 2.6 Здравоохранение 1.0 5.0 6.2 6.7 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 1.0 3.5 4.8 5.9 Амбулаторные услуги 1.1 9.3 10.7 9.7 Транспорт 1.1 10.0 11.8 9.7 Топливо и масла 2.9 26.7 33.9 23.0 Транспортные услуги 0.8 14.6 15.2 8.5 Пассажирский железнодорожный транспорт -4.3 11.9 12.1 8.9 Пассажирский автодорожный транспорт 1.6 16.1 16.6 8.7 Связь 1.7 6.7 6.9 4.8 Отдых и культура 1.3 3.5 4.4 2.9 Образование 0.1 16.8 16.9 14.9 Рестораны та гостиницы 1.5 7.1 7.9 5.6 Разные товары и услуги 1.4 1.7 7.7 6.1

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат