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Грузовые перевозки по Днепру в этом году выросли на 35%
12:27 09.11.2021 |
Объем грузовых перевозок по Днепру за январь-октябрь 2021 года составил 11,62 млн тонн, что на 35% больше (или на 3,01 млн тонн), чем за аналогичный период 2020 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины".
Отмечается, что по данным речной информационной службы Украины (РИС) филиала «Дельта-Лоцман», в январе-октябре 2021 года по Днепру было совершено 13 342 рейса, на 45,65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выполнено 9 160 рейсов.
Основная доля перевезенных грузов - это строительные грузы, объемы транспортировки которых выросли на 84,4% - до 7,93 млн тонн. На втором месте - зерновые грузы, объем перевозки которых уменьшился по сравнению с показателем прошлого года на 6,6% и составил 2,57 млн тонн.
Кроме того, по Днепру активно перевозят металлопродукцию. За январь - октябрь 2021 года объемы перевозки металла достигли 1,08 млн тонн, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Как сообщал Укринформ, открытие навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году состоялось 10 марта.
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