На Prozorro.Продажи открылись аукционы по земельным участкам. Выставлено 2300 га

На электронной площадке Prozorro.Продажи прошли первые аукционы по продаже и аренде земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

Земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 0,23 га продал Каменка-Бугский городской совет Львовской области. За лот соревновалось три участника, и стартовая цена в ходе торгов выросла в более чем четыре раза с 704 000 грн до 3 млн грн, говорится в сообщении.

Проданный земельный участок предназначен для строительства и обслуживания предприятий торговли.

Также в ходе аукционов сдан в аренду на три года земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 1,3 га в Дрогобыче. По результатам торгов стоимость года аренды установлена на уровне 227 000 грн.

Победителей этих аукционов привели аккредитованные в системе Prozorro.Продажи площадки Галконтракт и Сомгиз соответственно.