Украинские компании уже сейчас могут получить транзитные упрощения - Гостаможслужба

Украинские компании уже сейчас могут получить транзитные упрощения (NCTS) на этапе национального использования режима совместного транзита.

Об этом сказал директор Департамента внедрения международной транзитной системы Государственной таможенной службы Сергей Демченко на семинаре для бизнеса «В преддверии смен. Введение в Украине режима совместного транзита (NCTS) и Программы Авторизированного экономического оператора (АЭО)», сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Гостаможслужбы.

"Хотя международное применение режима совместного транзита (NCTS) ожидается только после присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита, транзитные упрощения NCTS можно получать уже сейчас, на этапе национального применения NCTS", - отметил Демченко.

Он акцентировал, что в системе совместного транзита будут доступны 4 главных упрощения. Для того чтобы подать заявление на получение трех из них - «авторизованный грузоотправитель», «авторизованный грузополучатель» и «самостоятельное наложение пломб специального типа», предприятию нужно оформить 50+ транзитных деклараций (T1UA) в системе NCTS.

Однако, добавил представитель Гостаможслужбы, упрощение «общая финансовая гарантия» могут получить даже те, кто еще не оформил 50 деклараций - когда должностное лицо предприятия соответствует критерию обеспечения практических стандартов компетенции или профессиональной квалификации, то пользоваться общей финансовой гарантией можно уже сейчас.

"Сейчас мы помогаем бизнесу сопровождать декларации T1UA через отдельную службу поддержки", - сообщил Демченко.

По словам Оксаны Никаноровой, советника замминистра финансов - координатора таможенных реформ RST Минфина, если предприятие получило статус Авторизированного экономического оператора (АЭО), ему не нужно дополнительно подтверждать те же критерии для получения транзитных упрощений NCTS.

Она отметила, что общая финансовая гарантия должна быть интересна компаниям, которые и на данный момент перемещают товары, подпадающие под требование гарантирования. За счет использования такого упрощения можно снизить уровень гарантирования на 50%, 70% и даже на 100% (последнее доступно только для пользователей NCTS).

Кроме этого, отметила Никанорова, в рамках программ АЭО и NCTS для ряда игроков в международной цепи поставок товаров открывается ряд возможностей для расширения своего бизнеса, вывод его на качественно и интеллектуально новый уровень.

Международный эксперт Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) Витянис Алишаускас подчеркнул, что как АЭО, так и NCTS следует иметь в комплексе для того, чтобы упрощения предоставляляли бизнесу максимальный эффект. Тогда трейдеру не нужно заезжать на таможню. А это существенно упрощает планирование логистики международных перевозок на предприятии.

Как сообщалось, 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон «О режиме общего транзита и внедрения национальной электронной транзитной системы», целью которого является имплементация в национальное законодательство положений Конвенции о процедуре совместного транзита в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Конвенция о процедуре совместного транзита объединяет 35 сторон договора, которые ввели единые правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием совместного ІТ-продукта (NCTS). Страны-подписанты конвенции: 27 стран ЕС, 4 страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария) и 4 другие страны (Великобритания, Турция, Северная Македония и Сербия).

NCTS позволяет наладить обмен информацией обо всех этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования механизма анализа рисков.

К примеру, для перемещения товаров из Украины в Германию или из Турции в Украину будет оформляться одна транзитная декларация по единым правилам с предоставлением единого гарантийного документа. Такая единая декларация будет действовать для таможенных органов всех стран, через которые будет направляться груз.

16 марта 2021 года завершен Пилотный проект применения NCTS, который стартовал в ноябре прошлого года и длился 4 месяца. На этом этапе с системой совместного транзита работали 4 таможни: Волынская, Киевская, Северная и Одесская. Принимавшие участие в эксперименте субъекты внешнеэкономической деятельности одновременно подавали две декларации: таможенную декларацию отдельного типа (транзитную T1UA) и привычную предварительную таможенную декларацию ІМ ЕЕ.

С 17 марта 2021 года начат этап национального применения режима совместного транзита и NCTS, в течение которого субъекты внешнеэкономической деятельности могут самостоятельно выбирать одну из двух систем для помещения товаров в режим транзита: либо NCTS, либо национальную систему контроля доставки товаров.

По состоянию на 1 августа 2021 года было оформлено ориентировочно 200 деклараций Т1UA и подано 3 заявки на получение статуса финансового гаранта в режиме совместного транзита.