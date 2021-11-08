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ТРЦ начинают экспансию окраин городов и регионов
12:53 08.11.2021 |
На несколько ближайших лет небольшие ТЦ станут самым перспективным и востребованным форматом торговой недвижимости в Украине, уверены некоторые эксперты рынка.
Одним из самых популярных форматов коммерческой недвижимости в Украине стали "районные" торговые центры (ТЦ). По словам директора Украинской торговой гильдии (UTG) Евгении Локтионовой, практически в каждом жилом комплексе (ЖК) планируется такой мини-ТЦ.
"В основном - это супермаркет, предкассовая зона, необходимые магазины - аптеки, оптики - первой необходимости. Плюс там может быть небольшая галерея в виде электроники, каких-то детских товаров и так далее - что необходимо именно для данного ЖК и ближайших домов", - поделилась она своими наблюдениями.
На пороге экспансии
По ее мнению, этот формат в ближайшие два-три года будет развиваться "практически в любом городе", и не в последнюю очередь благодаря тому, что на него не оказывают негативное влияние такие проблемы, как карантин и локдауны из-за пандемии коронавируса.
"[Формат "районных" ТЦ] самый устойчивый, потому что он находится возле дома, вы не зависите от транспорта, вы можете выйти в любой время и приобрести все вам необходимое", - подчеркнула эксперт.
Как правило, в таких ТЦ, отметила директор UTG, открываются различные службы доставок, например, "Новая почта" или Justin. "То есть вы плюс ко всему прочему можете удобно и комфортно себе делать заказ и забирать его рядом возле дома", - констатировала Евгения Локтионова.
Центры притяжения районного уровня
Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак согласилась с выводами UTG. "Локальные торговые центры - один из самых перспективных и востребованных форматов рынка коммерческой недвижимости", - отметила она.
Это могут быть "отдельные юниты" в составе полифункциональных районов и кварталов, когда на территории нового проекта появляется отдельный или встроенный ТРЦ с галереей бутиков, фудмоллом, кинотеатром. Или же "развитие локальных ТЦ вблизи новых жилых комплексов и массивов", когда проект рассчитан на ежедневное посещение "ближайшими соседями".
По словам Берещак, о востребованности локальных ТЦ стали говорить еще несколько лет назад - с учетом "новой реальности лучше иметь под боком центр притяжения районного уровня", а не ехать через весь Киев в кинотеатр или на шопинг.
"Обычно это небольшие объекты в несколько тысяч квадратных метров, где обязательно "пропишется" качественный гастромаркет, несколько объектов общепита, которые сформируют локальный фуд-холл, площадку развлечений - кинотеатр, VR или развлекательный клуб. Фешн-бренды, зоотовары, товары для детей, химчистка, бытовые товары - все это тоже потенциальные арендаторы подобных проектов", - отметила эксперт.
Если же подобный объект расположен рядом с крупной магистралью и большим жилым массивом, включая несколько новых ЖК или крупный проект по типу "город в городе", то его площадь вполне может быть и больше. Например, предположила Виктория Берещак, такой ТЦ может включать также и лаунж-зону для проведения мероприятий или фестивалей "в лучшие времена".
ЖК вместо ТЦ
Но не все эксперты согласны с оценками UTG. Генеральный директор девелоперской компании Greenol Олег Приходько в разговоре с UBR.ua разделил новые ЖК на три категории, отнеся к первой небольшие, на "два-три дома", а также объединенные территорией площадью 1-1,5 гектара.
"Как правило, они строятся высотные, 25+ этажей, ближе к 30. В таких жилищных комплексах однозначно никаких торговых комплексов никто строить не будет, потому что это экономически невыгодно. Отдать одну четвертую участка под ТРЦ - это безумство полное", - отметил он.
Ко второй категории можно отнести промежуточный формат, отметил гендиректор Greenol, приведя в пример ТЦ "Полярный", который планируется снести и на его месте возвести пять высоток.
То есть налицо обратная тенденция - вместо торговых площадей должно появиться жилье. К сожалению, в таких проектах "никто не думает о паркингах и школах, а не только о такой простой потребности, как торговый центр", посетовал Олег Приходько.
В третью, по его мнению, входит квартальная застройка, например, столичные "Варшавский", "Комфорт Таун" и "Чайка". По его словам, "большое скопление людей" на таких объектах оправдывает возведение торгово-развлекательных центров "нормального масштаба".
В то же время, отметил он, за пределами Киева идет активная застройка "по всем направлениям".
"Торговые центры строились пока что только в Киеве, и выход за пределы Окружной - это только начальная стадия... Чем выше и больше застройка, то, естественно, больше магазинов там должно появляться", - признал гендиректор Greenol.
Какие ТРЦ появятся в Киев в 2022-2023 годах
По данным UTG, в ближайшие два года девелоперы намерены запустить в эксплуатацию такие торгово-развлекательные центры:
* White Lines (28 000 кв. м.);
* New Ray (34 500 кв. м.);
* April Mall (36 500 кв. м.);
* BalticSky (10 000 кв. м.);
* Lake Plaza (22 000 кв. м.);
* Ocean Mall (110 000 кв. м.);
* "Лукьяновка" (47 052 кв. м.).
Ожидается, что помимо перечисленных будут запущены и другие объекты арендуемой площадью свыше 350 тыс. кв. м.
Эксперты UTG отметили, что введение в эксплуатацию указанных проектов:
* приблизит профицит торговых площадей;
* повлечет перераспределение потребительских потоков между объектами;
* спровоцирует рост вакантности и понизит арендные ставки.
Кроме новых торговых площадей, под "вынужденную" модернизацию, редевелопмент или реконцепцию подпадут ряд существующих. Некоторые владельцы ТРЦ запланировали их "масштабные изменения".
В UTG отметили, что девелоперы уже приступили к комплексной модернизации следующих торговых центров:
* "Караван";
* "ЦУМ";
* "Метроград";
* "Метрополис";
* "Квадрат Лукьяновка";
* Cosmo Multimall;
* "Городок";
* "Магеллан";
* "Глобус";
* "Мармелад";
* Dream Town;
* Silver Breeze;
* InSilver.
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