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«Дия» переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр
12:34 08.11.2021 |
Государственный портал и приложение "Дия" завершил переход в режим работы Active-Active на базе двух частных дата-центров GigaCloud и DeNovo, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграм-канале 6 ноября.
В результате этих работ "Дия" будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.
"Также, совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Минцифры строит государственный дата-центр, который будет использоваться для резервирования критических государственных информационных систем и реестров. Планируем достроить до конца года",- сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минцифры.
Команда "Дии" ускорила переход на новую отказоустойчивую инфраструктуру и завершила его на два месяца раньше запланированного.
Как сообщалось в апреле, в результате этих работ "Дия" будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.
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