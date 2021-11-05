Объем реализованной в Украине промпродукции за 9 мес.-2021 вырос на 44% - Госстат

По ее данным, в сентябре-2021 по сравнению с сентябрем-2020 оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 36,6%. Реализация продукции добывающей промышленности в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 31,3%, перерабатывающей промышленности – на 37,7%.
По отношению к предыдущему месяцу (сентябрь к августу 2021 года) реализация в добывающей промышленности снизилась на 13,9%, в перерабатывающей – возросла на 3,5%.
В общем объеме реализации промпродукции за девять месяцев 2021 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (62,5%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,7%), добывающую промышленность и разработку карьеров (17,6%), на металлургическое производство (17%).
Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-сентябрь 2021г:¹
|январь-сентябрь 2021г., млн грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|2510505.9
|100.0
|758861.3
|30.2
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|2012396.4
|80.1
|757108.6
|37.6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|442692.7
|17.6
|157816.8
|35.6
|добыча каменного и бурого угля
|41319.0
|1.6
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|108137.2
|4.3
|-
|-
|добыча металлических руд
|258256.7
|10.3
|149841.3
|58.0
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|26200.7
|1.0
|7970.7
|30.4
|Перерабатывающая промышленность
|1569703.7
|62.5
|599291.8
|38.2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|477496.0
|19.0
|137545.6
|28.8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|19854.7
|0.8
|8876.0
|44.7
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|84987.2
|3.4
|33681.4
|39.6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|72388.4
|2.9
|6930.5
|9.6
|Производство химических веществ и химической продукции
|73095.0
|2.9
|22706.8
|31.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|851.9
|0.0
|124.8
|14.7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|146216.9
|5.8
|21863.1
|15.0
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|472924.2
|18.8
|280640.9
|59.3
|Машиностроение
|142596.2
|5.7
|67066.7
|47.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|9942.6
|0.4
|2496.9
|25.1
|Производство электрического оборудования
|28052.6
|1.1
|10229.3
|36.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|52910.6
|2.1
|32355.2
|61.2
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|46673.1
|1.9
|15246.9
|32.7
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|468214.6
|18.7
|к/с
|к/с
|Водоснабжения;канализация, отходы
|29894.9
|1.2
|к/с
|к/с
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в сентябре 2021г, %:
|сентябрь 2021 к августу 2021
|сентябрь 2021 к сентябрю 2020
|из него внутреннего оборота, сентябрь 2021 к августу2021
|сентябрь 2021 к сентябрю 2020
|из него внешнего оборота, сентябрь 2021 к августу 2021
|сентябрь 2021 к сентябрю 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|100.0
|136.6
|99.9
|134.5
|100.2
|140.8
|Товары промежуточного потребления
|94.2
|145.9
|96.6
|144.1
|91.1
|148.5
|Инвестиционные товары
|120.1
|123.4
|121.2
|134.8
|117.9
|103.8
|Потребительские товары краткосрочного использования
|109.0
|120.4
|102.4
|115.0
|129.7
|136.1
|Потребительские товары долгосрочного использования
|108.2
|133.5
|96.6
|124.4
|118.9
|141.2
|Энергия
|94.8
|152.8
|94.6
|150.2
|102.4
|360.3
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в сентябре 2021г. по основным видам деятельности, %:
|сентябрь 2021 к августу 2021
|сентябрь 2021 к сентябрю 2020
|из него внутреннего оборота, сентябрь 2021 к августу 2021
|сентябрь 2021 к сентябрю 2020
|из него внешнего оборота, сентябрь 2021 к августу 2021
|сентябрь 2021 к сентябрю 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|100.0
|136.6
|99.9
|134.5
|100.2
|140.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|86.1
|131.3
|90.8
|159.3
|73.2
|81.8
|добыча каменного и бурого угля
|88.3
|98.7
|88.3
|98.7
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|101.0
|167.9
|101.0
|167.9
|-
|-
|добыча металлических руд
|70.6
|118.9
|69.8
|215.3
|71.5
|78.3
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|118.2
|139.6
|132.3
|146.3
|88.4
|121.9
|Перерабатывающая промышленность
|103.5
|137.7
|102.5
|129.4
|105.3
|155.3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|107.4
|121.8
|100.4
|116.3
|130.2
|138.3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|110.0
|107.1
|105.7
|111.5
|116.9
|101.2
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|106.3
|135.0
|108.9
|133.2
|102.5
|138.0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|90.0
|176.7
|89.0
|168.6
|102.4
|360.4
|Производство химических веществ и химической продукции
|93.2
|133.9
|102.8
|125.3
|76.2
|160.2
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|135.4
|123.4
|137.8
|115.7
|122.4
|205.2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.3
|130.4
|99.2
|131.6
|108.2
|123.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|96.9
|174.1
|98.2
|146.0
|96.0
|201.9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|122.6
|121.3
|124.7
|138.7
|119.6
|102.5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|118.2
|154.8
|126.6
|164.7
|92.1
|123.1
|Производство электрического оборудования
|106.0
|119.9
|100.4
|121.8
|118.0
|116.6
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|141.9
|115.0
|157.6
|134.1
|130.5
|102.2
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|105.1
|124.9
|104.4
|122.4
|107.3
|133.0
Данные: Госстат Украины
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации